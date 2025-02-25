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英特爾拿到的ASML高數值孔徑EUV 已投入生產…分析師調高目標價

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英特爾25日表示，去年率業界之先接收的兩台艾司摩爾High NA EUV已投入生產。路透
英特爾25日表示，去年率業界之先接收的兩台艾司摩爾High NA EUV已投入生產。路透

英特爾周一表示，去年率業界之先接收的兩台艾司摩爾（ASML）高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）微影設備已投入生產。早期數據顯示，表現比前一代機器更可靠。

路透報導，英特爾資深總工程師卡森（Steve Carson）在加州矽谷的一場會議上表示，艾司摩爾這兩台尖端機器已生產了30,000片晶圓。

同日，瑞穗證券董事總經理拉凱什（Vijay Rakesh）將英特爾的目標價從20美元上調至23美元，並重申對這支股票的中性評級。他表示，拆分英特爾的代工和產品業務似有助於該股，但現實情況複雜許多。

該股周一收盤時下跌2.4%到24.27美元。今年來仍上漲了21%，遠超過標普500的小漲2.1%。英特爾去年落後大盤下跌43%，標普500則上漲18%。

拉凱什撰寫報告說，在美國總統川普的政府重新推動將AI晶片生產引回國內的情況下，英特爾的代工可能獲得動力。

這家晶片大廠過去幾個月多次整頓。執行長基辛格去年12月下台，接著是AI主管霍塔德（Justin Hotard）2月離職。兩項人事變動宣布後，英特爾股價開始走高。

美國副總統范斯2月11日誓言將在美國生產更多晶片，使該股再受提振。而川普上周又提出對半導體徵收25%進口關稅的想法。

當然，重點是英特爾的代工業務是否已經淪落至無可挽回的境地。它的晶圓廠在2024年有營收175億美元，比2023年少7%。相對於沒有相同資源的對手，英特爾的晶圓廠代表競爭優勢，但這項業務一直在苦苦掙扎，部分生產外包給了台積電

本月稍早，媒體報導傳出台積電和博通可能分食英特爾晶片製造和設計業務。

但拉凱什表示， 台積電會希望在先進製程「保持領先」，英特爾和台積電之間的合作不太可能成功。

而且，川普政府也不會輕易批准將國內晶圓廠出售給台積電這種外國實體，除非先對所有權設下種種限制。

至於博通收購英特爾，則會帶來「近期債務／股權挑戰」，博通2023年底收購VMware之後，資產負債表上的淨債務達約570億美元。

但這項業務符合博通執行長陳福陽的條件：擁有行業領導地位；估值打折；以及營運有潛力進行大規模的簡化。 

博通2024年的毛利率為77%、營業獲利率為63%，英特爾產品部門則是51%和24%。

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