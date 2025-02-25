1股超過2,400萬元！波克夏股價創新高 分析師繼續看漲
「股神」巴菲特的波克夏公司股價周一（24日）創下新高，反映上周六公布的財報顯示上季獲利強勁。分析師們也調高了波克夏的目標價。
波克夏（Berkshire Hathaway）A股在周一上漲4%至747,485.5美元（換算新台幣約2,445萬元），B股上漲4%至498.42美元。今年至今，A股漲幅已達9%，表現比標普500的2%好很多。波克夏這檔標普500成分股當中最大的價值股，周一上漲的另一個因素可能是，投資人的興趣由Palantir Technologies這類飆漲的成長股輪動出來，轉向價值股。
波克夏去年第4季稅後營業利益年增71%至史上最高的145億美元，A股每股約益大增至10,100美元，較分析師估計的多40%。獲利主力是保險事業，尤其是Geico貢獻最大。
瑞銀（UBS）分析師Brian Meredith說，Geico上季承保利潤率約19%，遠超過約5%的目標。原本就將波克夏評級為買進的Meredith，現將A股的目標價由803,444美元調高至836,135美元。他估計A股2025年的每股純益可由30,297美元提高至31,565美元，增幅約5%。
波克夏目前本益比為23倍左右。
KBW分析師Meyer Shields則是將波克夏的目標價由750,000美元，調高至775,000美元；2025年每股純益，由原估的30,140美元，調高至31,600美元。投資評級維持在「符合市場表現」。
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