川普關稅恫嚇推動加幣走低 美元收斂跌幅

美國總統川普揚言對加拿大和墨西哥如期加徵關稅後，加幣在主要貨幣表現落後。美元收斂跌幅。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）變動不大報106.596，盤中一度下跌0.4%至12月以來低點。

歐元兌美元升值0.2%至1.0475，盤中一度上漲0.7%至1.0528。

德國保守派領袖梅爾茨幾乎肯定會成為總理，但首先要贏得社會民主黨的支持，雙方勢將啟動緊張的談判，以彌合在政府舉債、福利支出等領域的分歧。

美元兌加幣一度上漲0.2%至1.4259，為2月13日以來最高價位，在川普就關稅問題發表講話後觸及盤中高點。

美元兌日圓升值0.3%至149.72。

三菱日聯信託銀行駐紐約的外匯交易員Yuya Yokota表示，美元兌日圓沒有明顯回升至150的催化劑。

他表示，周一是日本休市，投資人正觀望經濟數據以獲得更多訊息。