台積電ADR大跌3.3% 連續五日下跌…較台北溢價縮為16.6%

台積電ADR周一（24日）大跌3.3%，收在191.65美元，連續五日下跌，較台北交易溢價縮為16.6%。

美國股市那斯達克綜合指數周一連續二日下跌超過1%，主要受到大型科技股拖累，投資人等候輝達（NVIDIA）財報之際，對人工智慧（AI）相關技術需求的疑慮有增無減。

那斯達克綜合指數下跌237.08點，跌幅1.2%，報19,286.93點。標普500指數下跌29.88點，跌幅0.5%，報5,983.25點；道瓊工業指數上漲33.19點，漲幅0.08%，報43,461.21點。

NVIDIA大跌3.1%，博通（Broadcom）大跌4.9%，費城半導體指數大跌2.6%。

TD Cowen分析師在周五報告中指出，微軟已取消美國幾個大型資料中心的租約，這可能暗示AI基礎設施供應過剩，進一步加劇市場不確定性。

台灣加權股價指數周一下跌164.94點，收在23,565.31點。台積電（2330）跌1.8%收在1,075.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 173.67 -2.93 176.00 -1.32

中華電 CHT 128.34 +0.54 127.00 1.06

台積電 TSM 1,253.66 -3.32 1,075.00 16.62

聯電 UMC 42.58 +0.46 43.55 -2.22

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據