川普揚言按時向加墨兩國徵關稅 美股大多收跌
美國政府公布重要經濟數據之前，總統川普（Donald Trump）宣稱要按時向加拿大、墨西哥輸美商品課徵關稅，華爾街股市主要指數今天大多收低。
道瓊工業指數微漲33.19點或0.08%，收43461.21點。
標準普爾指數小跌29.88點或0.50%，收5983.25點。
那斯達克指數下跌237.08點或1.21%，收19286.93點。
費城半導體指數重挫133.05點或2.59%，收5003.54點。
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