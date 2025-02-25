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那指和標普指數收低 在NVIDIA財報前對AI投資疑慮更深

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
市場目前處於觀望模式，等待輝達財報業績的表現。路透
市場目前處於觀望模式，等待輝達財報業績的表現。路透

美國股市那斯達克綜合指數周一連續二日下跌超過1%，主要受到大型科技股拖累，投資人等候輝達（NVIDIA）財報之際，對人工智慧（AI）相關技術需求的疑慮有增無減。

那斯達克綜合指數下跌237.08點，跌幅1.2%，報19,286.93點。標普500指數下跌29.88點，跌幅0.5%，報5,983.25點；道瓊工業指數上漲33.19點，漲幅0.08%，報43,461.21點。

大型科技股表現不佳，導致美股尾盤急挫。輝達本周的財報將成為對美國超大型科技股需求的重大考驗，同時也將檢驗支撐股價上漲的AI熱潮是否持續。

NVIDIA大跌3.1%，拖累標普500指數最重，博通（Broadcom）大跌4.9%，亞馬遜（Amazon）下跌1.8%，微軟下跌1%。科技股跌幅最大，收跌1.4%。

費城半導體指數大跌2.6%，台積電ADR跌3.3%。

道瓊工業指數上漲，受到Nike上漲4.9%和波音（Boeing）和Travelers上漲的支撐。Jefferies分析師上調Nike評級，稱該公司執行長正帶領公司邁向成長。

美國公債價格持平，10年期公債殖利率降至4.390%，低於上周五的4.419%。比特幣價格跌破9.4萬美元，與加密貨幣相關的股票，如Coinbase和Robinhood，均告下跌。

阿里巴巴ADR大跌10%，因川普最新的行政令引發對美中貿易局勢緊張的疑慮。那斯達克金龍中國指數重挫5.2%，嗶哩嗶哩和金山雲跌幅均超過10%。

美國總統川普在記者會上表示，對加拿大和墨西哥的關稅計畫將於下周如期進行，導致標普500指數在最後一個小時的交易中走低。標普已抹去川普上任以來的所有漲幅，自其上任以來累計下跌0.2%。

TD Cowen分析師在周五報告中指出，微軟已取消美國幾個大型資料中心的租約，這可能暗示AI基礎設施供應過剩，進一步加劇市場不確定性。儘管如此，微軟表示，其本財年計畫在AI和雲端運算領域投資超過800億美元的目標保持不變，但「可能會策略性地加速或調整某些領域的基礎設施」。

Blue Chip Daily Trend Report首席技術策略師Larry Tentarelli指出，AI相關公司最近一個月來不佳，「如果輝達周三公布的財報表現出色，可能會推動AI相關股票走高。但目前，市場正輪動撤出AI和科技股。」

Nuveen全球投資策略主管Laura Cooper表示：「市場目前處於觀望模式，直到我們看到AI相關業績的表現，這可能成為一個關鍵的轉折點。」

市場策略師預測，若市場動能恢復，美股可能實現向上突破。摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，他預期資金將重返美國股市，並將標普500指數視為「最具盈利成長前景」的「最優質指數」。

此外，本周五將公布聯準會（Fed）偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）物價指數，這可能為市場提供更多線索，以判斷Fed今年是否可能開始降息。根據CME FedWatch Tool的數據，利率期貨交易員預期Fed將在6月之前維持借貸成本不變。

指數 科技股 美國

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