聽新聞
0:00 / 0:00

華爾街日報：貿易代表署建議 中國停美貨輪收高規費

中央社／ 紐約24日專電

美中貿易戰再升高，華爾街日報指出，貿易代表署評估美國海運與物流產業後認為，中國涉及不公平貿易，建議對停靠美國港口的中國籍和中國造貨輪徵收高額新規費。業界評估若真的施行，對美海運成本恐將超過現行的10倍。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，根據美國貿易代表署22日公開的建議案，美方有意對中國所屬或製造的貨輪，每次進入美國港口時徵收百萬美元新規費。美國進出口業者面臨運費高漲之際，成本可能還將大幅提高。

2023年，中國造船業者製造的貨輪、油輪和其他海洋船隻，占當年全球總數一半，從亞馬遜（Amazon）、福斯汽車（Volswagen）到美國的農產品與能源業，都仰賴中國製貨輪進行跨國運輸。

如果建議案獲採行，將直接衝擊全球最大的海運公司中國遠洋海運集團（Cosco），根據美國官方資料，屬於中國國企的中遠海運等企業船隊，在2024年1月已占全球商用貨輪總數的19%。

貿易代表署建議的新規費也將影響非中國籍業者，歐洲的馬士基集團（Maersk）與地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company）向中國購入貨船，這些船隻未來進入美國港口也得繳費。

拜登（Joe Biden）政府去年3月開始研究中國對海運、物流及造船等行業的影響，貿易代表署今年1月評估認為，涉及不公平貿易操作。向中國籍與中國造貨輪大幅增加進入美國港口規費的建議案，在3月24日舉行聽證會前將公開諮詢意見。

全球海運業界還在瞭解建議案的可能影響。依據已公開的內容，中國造貨輪即使目的地不是美國，只要停靠在美國港口，依照不同噸位，最高得繳交100萬美元（約新台幣3270萬元）。此外，如果業者繼續向中國訂購新貨輪，依據數量，可能還得再繳最高可達100萬美元的規費。

依照建議規定，中遠海運的中國造貨輪每次停靠美國港口，除了入港費用外，最高可能再被徵收100萬美元。

丹麥韋斯普契航運諮詢公司（Vespucci Maritime）執行長顏森（Lars Jensen）表示，業者的總成本將因此至少增加10倍，美國進出口業者與消費者都將受到影響。希望美國社會討論建議案時，能夠避免這項瘋狂舉動。

美國造船業已許久未建造商用貨輪，海軍是唯一主要客戶，因缺工與成本提高，經常未能如期交艦，中國生產全球大部分的商船，無法接單才轉至韓國和日本。

建議案將推動限制一定數量的美國出口貨品．由懸掛美國國旗或美國產製的船隻運送。今年計劃出口海運量的1%必須由美國業者經手，未來7年，出口量的15%必須由懸掛美國國旗的船隻運送，當中有5%必須是美造貨輪。

國籍 美國 華爾街日報

延伸閱讀

川普發賀文 梅爾茨批美介選

川普為接管加薩威脅削美援 埃媒：美援價值無想像大

美國促俄烏儘速停火 莫斯科主張敲定長久和平協議

別說不可能...川普想賴帳？ 華爾街老將示警全球金融秩序可能顛覆

相關新聞

DeepSeek效應 微軟砍資料中心租約

投資銀行TD Cowen發布報告指出，微軟公司在美國租賃大量資料中心算力的租約不再續約，可能反映微軟對自己建設太多人工智...

避川普關稅 蘋果擬在美投資5千億美元

蘋果宣布擬於美國投資五千億美元，創造兩萬個工作，希望蘋果在中國大陸生產的產品能逃過美國川普政府關稅。

蘋果喊在美投資5,000億美元 爭取大陸產品避開關稅風暴

蘋果24日宣布未來四年擬於美國投資5,000億美元，創造2萬份工作，可能希望蘋果在中國大陸生產的產品，能逃過川普關稅。蘋...

德保守派勝選…梅爾茨將出任總理 股匯齊揚

德國聯邦議會23日大選結果底定，由保守派的基民/基社聯盟（CDU/CSU）以得票率29%勝出，黨魁梅爾茨（Friedri...

德國選舉結果底定…聯合政府金援基礎設施 有利企業

德國選舉結果底定，在野的基民黨/基社黨聯盟贏得大選，領導人梅爾茨有望成為下任總理。而極右派的德國另類選擇黨躍居第二大黨，...

川普賴債？華爾街推演對策 恐顛覆全球金融秩序

近來市場一直盛傳有個所謂的「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago Accord），其中一個計畫是美國總統川普可能迫使一些...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。