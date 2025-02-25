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DeepSeek效應 微軟砍資料中心租約
投資銀行TD Cowen發布報告指出，微軟公司在美國租賃大量資料中心算力的租約不再續約，可能反映微軟對自己建設太多人工智慧（ＡＩ）算力的疑慮。
TD Cowen上周五透過和供應鏈管道查詢得知，微軟作為OpenAI背後最大支持者，已取消總計「幾百個千瓩」算力的租約。
針對TD Cowen提出的報告，微軟廿四日發布新聞稿重申，截至六月止的今年度支出目標不變，但未回應TD Cowen的報告。
在大陸新創企業DeepSeek推出宣稱極低成本即可媲美美國技術的ＡＩ模型後，投資人對微軟在內科技巨人持續龐大支出深表懷疑。
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