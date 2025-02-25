避川普關稅 蘋果擬在美投資5千億美元

蘋果宣布擬於美國投資五千億美元，創造兩萬個工作，希望蘋果在中國大陸生產的產品能逃過美國川普政府關稅。

彭博社與路透報導，蘋果廿四日宣布，計畫未來四年在美投資五千億美元，包括在德州休士頓設立新的人工智慧（ＡＩ）伺服器生產設施、在密西根成立供應商學院，並對美國現行供應商進行額外投資。

蘋果執行長庫克與美國總統川普在白宮會面過後數天，蘋果做出此一聲明。川普上周在會後表示，庫克正投資數千億美元。他暗示蘋果不想支付關稅，於是在美投資。

蘋果多數產品都在中國大陸組裝，可能須繳交川普本月稍早對大陸進口品加徵的百分之十關稅。蘋果在川普首屆任期時，做出類似聲明，表示擬於五年投資三千五百億美元，取得部分關稅豁免。

蘋果表示，今年稍晚將與鴻海在德州休士頓生產伺服器，供Apple Intelligence雲端使用，此一系統名為「私有雲端算力」，採用台灣生產的Ｍ系列晶片。這個舉動表示，蘋果將把部分生產從海外移回美國。

蘋果說，占地二十五萬平方英尺（約七○二四坪）的製造設施，明年將在休士頓啟用。

蘋果並說，擬將旗下先進製造基金總金額，從五十億美元增至一百億美元。擴張項目的一環是蘋果承諾注資數十億美元，在台積電亞利桑那廠生產先進晶片。

蘋果未透露台積合約細節，但先前表示先進製造基金有助夥伴，打造蘋果產品或服務所需的基礎設施。蘋果上月表示，自家設計的晶片已在台積亞利桑那廠量產。

另外，蘋果還將增聘兩萬人，主要是研發、矽工程、ＡＩ人才。