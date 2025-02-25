德國選舉結果底定…聯合政府金援基礎設施 有利企業

德國選舉結果底定，在野的基民黨/基社黨聯盟贏得大選，領導人梅爾茨有望成為下任總理。而極右派的德國另類選擇黨躍居第二大黨，是該黨有史以來最佳表現，這個結果預料會導致組閣談判曠日廢時。

對市場關心的財政改革、鬆綁「債務煞車」以提振疲軟等經濟問題，路透採訪的反應如下：

凱投顧問資深歐洲經濟學家帕瑪斯（FRANZISKA PALMAS）

無論聯合政府如何組成，預計都將削減所得稅與企業稅、減少社會福利、增加國防支出。債務煞車改革的可能性已經降低，因為可能支持改革的大黨—基民黨 、社民黨和綠黨—可能拿不到通過法案必要的三分之二多數票。

德國商銀首席經濟學家柯拉默（JOERG KRAEMER）

未來的聯合政府可能同意為基礎設施提供更多資金。這對企業有利。

但聯合政府的各政黨在經濟政策的其他領域，如稅收、社會和氣候政策，看法不同，削弱了經濟政策重啟的前景。

荷蘭國際集團總經研究全球主管布茲斯基（CARSTEN BRZESKI）

聯合政府的談判將極其複雜。假設三黨聯盟，裡面有自由民主黨，那麼大規模的財政刺激措施不會提上議程，而是會有一些稅收減免、更嚴格的移民政策，以及更多的國防開支。然而，由於基民黨和自由民主黨在經濟政策上與社會民主黨相去甚遠，聯合政府可能更停滯不前。

貝倫貝格銀行首席經濟學家舒米丁（Hoger Schmieding）

三黨共組聯合政府，以及邊緣政黨獲得逾三分之一席次而聯手阻擋修憲，這些可能性相當大。若是如此，可能會否決鬆綁「債務煞車」的提案。德國可能難以增加軍費和烏克蘭開支，也難以替勞工和企業減輕稅務負擔。但如果不能增加軍費支出，德國與北約夥伴之間關係可能陷入麻煩。若激怒美國總統川普，會增加美歐貿易戰的風險。