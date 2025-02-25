聽新聞
0:00 / 0:00

德保守派勝選…梅爾茨將出任總理 股匯齊揚

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
德國基民黨領袖梅爾茨（歐新社）
德國基民黨領袖梅爾茨（歐新社）

德國聯邦議會23日大選結果底定，由保守派的基民/基社聯盟（CDU/CSU）以得票率29%勝出，黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）將出任下一任總理。由於他願意鬆綁德國舉債規定，市場預期德國將因此終結受限制的財政政策，增加支出，激勵德股走揚，歐元也走升。

極右派德國另類選擇黨（AfD）則拿下20.8%得票率躍居第二大黨；這是該黨有史以來最好的選舉成績。梅爾茨已放話不與極右派合作，而德國國會共630席，目前CDU/CSU大約能拿下208席次，最顯見的組閣路徑是拉攏得票率16.4%排在第三、現任總理蕭茲所屬的社民黨（SPD）。

但是，蕭茲表明，他無意協助和基民盟洽談聯合執政，將專注於他現有總理職務直至新政府正式上任，「我們已經輸掉了這場選舉，這是無可迴避的事實」。在非不得已的情況下，CDU/CSU甚至可能爭取綠黨的支持。總之，梅爾茨恐面臨組建聯合政府的漫長談判。

而且，路透分析指出，69歲的梅爾茨從未擔任過政府職務，如今卻成為歐洲最大經濟體的掌權人，對內將面臨社會在移民問題上的分歧，同時自身國家安全又被夾在美國、俄羅斯和中國大陸之間的抗衡。梅爾茨勝選後也直言批評美國，指責華府在德國大選期間發表「極度令人難以接受」的言論，更將其比喻為來自俄羅斯的敵對干預。

梅爾茨此前一直被視為大西洋主義者，但他選前在政黨領袖座談會上表示：「我從沒想過需要在電視上說這樣的話，但從川普上周的言論來看，很明顯，美國政府對歐洲命運漠不關心」。

他23日勝選後表示，盡快強化歐洲、逐步擺脫對美國的國防依賴，絕對是他的優先事項。梅爾茨也說，他希望在未來兩個月內完成籌組聯合政府。

德國 梅爾茨 美國

延伸閱讀

德國基民／基社盟勝選重返執政 DAX指數開盤聞訊漲

德國選舉變天右傾 川普讚偉大、歐洲極右派領袖叫好

德國大選結果揭曉！陸外交部：鞏固與德關係、支持歐盟自主

不只被馬斯克力挺！德國極右派另類選擇黨「1原因」在陸大受歡迎

相關新聞

DeepSeek效應 微軟砍資料中心租約

投資銀行TD Cowen發布報告指出，微軟公司在美國租賃大量資料中心算力的租約不再續約，可能反映微軟對自己建設太多人工智...

避川普關稅 蘋果擬在美投資5千億美元

蘋果宣布擬於美國投資五千億美元，創造兩萬個工作，希望蘋果在中國大陸生產的產品能逃過美國川普政府關稅。

蘋果喊在美投資5,000億美元 爭取大陸產品避開關稅風暴

蘋果24日宣布未來四年擬於美國投資5,000億美元，創造2萬份工作，可能希望蘋果在中國大陸生產的產品，能逃過川普關稅。蘋...

德保守派勝選…梅爾茨將出任總理 股匯齊揚

德國聯邦議會23日大選結果底定，由保守派的基民/基社聯盟（CDU/CSU）以得票率29%勝出，黨魁梅爾茨（Friedri...

德國選舉結果底定…聯合政府金援基礎設施 有利企業

德國選舉結果底定，在野的基民黨/基社黨聯盟贏得大選，領導人梅爾茨有望成為下任總理。而極右派的德國另類選擇黨躍居第二大黨，...

川普賴債？華爾街推演對策 恐顛覆全球金融秩序

近來市場一直盛傳有個所謂的「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago Accord），其中一個計畫是美國總統川普可能迫使一些...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。