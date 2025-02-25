印尼成立新主權財富基金

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

印尼總統普拉伯沃24日正式成立該國第二個主權財富基金「達南塔拉」（Danantara Indonesia），初期將投資200億美元於一系列計畫，盼提振經濟成長。

路透和彭博資訊報導，新設立的達南塔拉，是繼印尼投資局（INA）後，該國第二個主權財富基金，運作方式將仿效新加坡的淡馬錫（Temasek），首輪預計投資200億美元於20多個項目，包含銅、鎳和鋁土礦的煉製，以及人工智慧（AI）開發、煉油、再生能源和食品生產。

達南塔拉預計將管理逾9,000億美元資產，並由印尼投資部長羅桑（Rosan Roeslani）擔任執行長。普拉伯沃的發言人表示，該基金將包含一間負責監管國營事業的控股公司，以及一個投資部門。

根據近期通過的一項修正案，達南塔拉將直接向總統匯報。羅桑也證實，目前管理105億美元資產的印尼投資局，將獨立於達南塔拉外運作。

普拉伯沃盼藉此基金實現將印尼經濟成長率由目前5%推升至8%，並承諾讓該基金的管理透明化，「任何人隨時都能查核達南塔拉，因為它屬於全民所有」。

達南塔拉不僅是個投資機構，還是國家發展的工具，它將強化資金管理方式。該機構是為後代子孫建立，因此「必須盡最大努力，且格外謹慎及透明地管理」。

印尼 普拉伯沃 財富

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