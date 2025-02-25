與工會達成協議 三星電子今年加薪逾5%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

三星電子（Samsung Electronics）高層24日表示，在歷經48天的談判後，已與工會談成暫時性的薪資協議，其中包括在2025年為員工平均加薪5.1%，為勞資糾紛塵埃落定透露一絲曙光。

韓聯社報導，據這項協議，員工底薪將增加3%，獎金將增加2.1%，同時資方將對每名員工發放30張三星股票，以及提供可購買公司產品的代金券等福利。

勞資雙方也將成立專案小組，以改善獎金制度，並每半年回報一次進展。資方將建立一套體系，回聘有三名以上兒女的退休員工。

全國三星電子工會（NSEU）將在2月28日至3月5日期間，針對這項初步提案進行表決。NSEU成員數約達3.6萬人、占三星在南韓約三成的人力。去年，由於談判停滯，NSEU發動了三星史上的首次罷工，但當時資方表示，罷工並未干擾生產。

勞資爭端未解，已擾亂三星這家全球最大記憶體晶片製造商，該公司在人工智慧（AI）半導體的競爭中已陷入劣勢。

勞資 半導體 罷工

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