美AI基建火 公衛代價高

最新研究顯示，Google等科技巨擘使用資料中心的頻率愈來愈高，過去五年可能讓美國付出逾50億美元的公共衛生相關代價，凸顯興建人工智慧（AI）基礎設施帶來的危害日益增加。

英國金融時報（FT）報導，加州大學河濱分校（UC Riverside）和加州理工學院（Caltech）研究顯示，資料中心運作需要大量能源，這些能源衍生的空氣汙染一直與癌症、氣喘及其他相關疾病息息相關。研究估計，2023年治療與這類汙染有關疾病的成本為15億美元，比一年前增加兩成，2019年以來總成本達到54億美元。

資料中心大量消耗的電力通常來自會造成汙染的化石燃料，備用發電機的燃料往往也是會汙染空氣的柴油。不僅如此，晶片等硬體的廢棄物也可能釋出有害化學物質，衝擊環境。

加州大學河濱分校副教授任紹磊說：「和碳排放不同的是，資料中心在一個地區對健康帶來的危害，無法被其他地區的較清新空氣抵銷。」

Google可能是對健康危害最大的業者，2019至2023這五年帶來的健康成本估計26億美元，微軟以16億美元居次，第三名是Meta（12億美元），這些企業的公共衛生相關成本都逐年上升。亞馬遜等其他業者未納入分析，原因是未公布為危害建立模型需要的重要數據。

針對研究結果，Google、Meta和微軟都宣稱備用發電機使用率低於研究預估水準。Google表示，這項研究高估健康成本，而且未把在營運據點周遭市場採購的乾淨能源納入考量。微軟則強調正專注於為該公司進駐的社區，創造巨大的區域經濟、社會和環境效益。

隨著業者競相開發生成式AI，公共衛生問題可能進一步惡化。微軟、Google母公司Alphabet、亞馬遜及Meta今年AI支出可能突破3,200億美元，高於2023年的1,510億美元。