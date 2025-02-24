台星巴克今買一送一 美國總公司卻宣布全球裁員
星巴克公司24日宣布將精簡1,100名辦公室人力，盼藉此提高效率及快速推動整頓，讓這家連鎖咖啡店重振雄風。
這波裁員人數相當於星巴克全球約7%的直營店以外員工，但除了咖啡廳員工，倉儲、製造、配銷及烘焙事業人力也不受影響。星巴克也會關閉數百個無人填補的公開職缺，作為整頓一環。
截至去年9月星巴克在美國雇用21.1萬名員工，其中95%任職於旗下1萬多家直營店，其餘負責辦公室和其他工作。美國以外地區比率與美國類似，星巴克在美國以外地區雇用15萬人。
根據公告，丟掉飯碗的員工將在25日前收到通知，這些人5月2日前還能持續領到薪資和福利，資遣費則視年資而定。另外，失去工作的員工也能獲得轉職支援和其他協助。
星巴克執行長尼可（Brian Niccol）說：「我承認這項消息令人難以接受，但我們認為這是讓星巴克未來獲得成功必須採取的調整。」
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