快訊

首次開出威力彩就是20億 投注站一陣錯愕後嗨翻：現在很忙！

獎金天差地別！ 這7人「一碼之差」與20億頭獎擦身而過

美股早盤／市場嘗試反攻！道瓊漲逾150點 本周聚焦輝達財報

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股嘗試從上周的頹勢反攻，紐約三大指數早盤齊揚。路透
美股嘗試從上周的頹勢反攻，紐約三大指數早盤齊揚。路透

美股三大指數24日早盤全面上漲，道瓊工業指數上漲152點，投資人嘗試從上周的頹勢中重振旗鼓，並緊盯人工智慧（AI）晶片龍頭輝達將於本周公布的財報

道瓊工業指數與標普500指數早盤均上漲0.35%、那斯達克指數漲近0.4%。費城半導體指數漲0.3%。台積電ADR跌0.6%。

本周家得寶與Lowe's等零售巨頭，將分別於25日與26日發布財報，市場藉此將一窺美國消費者的信心。輝達定26日公布財報，這將是中國大陸的AI模型DeepSeek橫空出世後輝達首次公布業績，勢將牽動美股走勢。輝達股價早盤漲2.4%。

eToro全球市場分析師艾克諾說：「展望本周，這（輝達財報）將是市場聚焦的大事之一。他們（投資人）很熱切地想知道究竟DeepSeek的消息，是否確實影響AI相關業者的獲利前景。」

美股 財報 輝達

延伸閱讀

社論／輝達四面受敵 劫後再生衝出重圍

00935台版QQQ、00971美股科技龍頭一檔包！莎莉：這檔又稱科技版0050

台積電先進封裝 大爆單…今年逾七成產能輝達包辦

美股利空罩頂 台股備戰…法人建議三招因應

相關新聞

算力過剩？分析師指微軟超過1GW資料中心不續約

投資銀行TD Cowen發布報告指出，微軟公司（Microsoft Corp.）在美國租賃大量資料中心算力的租約不再續約...

美股早盤／市場嘗試反攻！道瓊漲逾150點 本周聚焦輝達財報

美股三大指數24日早盤全面上漲，道瓊工業指數上漲152點，投資人嘗試從上周的頹勢中重振旗鼓，並緊盯人工智慧（AI）晶片龍...

供給過剩...民主剛果暫停鈷出口 挽救價格崩跌

全球最大鈷礦出口國剛果民主共和國（DRC）當局宣布，自22日起暫停鈷出口，以挽救生產過剩造成的價格崩跌。

彭博：MacBook Air新筆電下月問世 將搭載M4晶片

彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）報導，蘋果最受歡迎的筆電MacBook Air，可望在今年3月推出搭載M4晶片...

三星電子與韓國工會達成初步協議 薪資調漲5.1%

三星電子（Samsung Electronics）與其韓國工會今天分別發布聲明稿表示，雙方已達成初步薪資協議，將調高薪資...

富裕千禧、X世代 比嬰兒潮更願提早傳承財富

美國不同世代對繼承人的財富規畫作法迥異，嬰兒潮世代深怕在一夕間身無分文，在世時通常會牢牢掌控財產，而1960年代中期至1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。