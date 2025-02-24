美股早盤／市場嘗試反攻！道瓊漲逾150點 本周聚焦輝達財報
美股三大指數24日早盤全面上漲，道瓊工業指數上漲152點，投資人嘗試從上周的頹勢中重振旗鼓，並緊盯人工智慧（AI）晶片龍頭輝達將於本周公布的財報。
道瓊工業指數與標普500指數早盤均上漲0.35%、那斯達克指數漲近0.4%。費城半導體指數漲0.3%。台積電ADR跌0.6%。
本周家得寶與Lowe's等零售巨頭，將分別於25日與26日發布財報，市場藉此將一窺美國消費者的信心。輝達定26日公布財報，這將是中國大陸的AI模型DeepSeek橫空出世後輝達首次公布業績，勢將牽動美股走勢。輝達股價早盤漲2.4%。
eToro全球市場分析師艾克諾說：「展望本周，這（輝達財報）將是市場聚焦的大事之一。他們（投資人）很熱切地想知道究竟DeepSeek的消息，是否確實影響AI相關業者的獲利前景。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言