美股早盤／市場嘗試反攻！道瓊漲逾150點 本周聚焦輝達財報

美股三大指數24日早盤全面上漲，道瓊工業指數上漲152點，投資人嘗試從上周的頹勢中重振旗鼓，並緊盯人工智慧（AI）晶片龍頭輝達將於本周公布的財報。

道瓊工業指數與標普500指數早盤均上漲0.35%、那斯達克指數漲近0.4%。費城半導體指數漲0.3%。台積電ADR跌0.6%。

本周家得寶與Lowe's等零售巨頭，將分別於25日與26日發布財報，市場藉此將一窺美國消費者的信心。輝達定26日公布財報，這將是中國大陸的AI模型DeepSeek橫空出世後輝達首次公布業績，勢將牽動美股走勢。輝達股價早盤漲2.4%。

eToro全球市場分析師艾克諾說：「展望本周，這（輝達財報）將是市場聚焦的大事之一。他們（投資人）很熱切地想知道究竟DeepSeek的消息，是否確實影響AI相關業者的獲利前景。」