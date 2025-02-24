供給過剩...民主剛果暫停鈷出口 挽救價格崩跌

全球最大鈷礦出口國剛果民主共和國（DRC）當局宣布，自22日起暫停鈷出口，以挽救生產過剩造成的價格崩跌。

彭博資訊報導，民主剛果政府表示，因產量過剩導致供需失衡，並拖累價格，將暫停對國際市場出口四個月。此一措施於22日正式生效。

鈷礦是製造電動車電池的重要原料，而全世界約四分之三鈷礦由民主剛果生產。近年該國鈷產量大幅增加，主因是中資洛陽鉬業（CMOC）在兩個大型礦場增加生產，導致供給遠超需求，拖累價格。洛陽鉬業是該國最大鈷礦開採集團，嘉能可（Glencore）及歐亞資源集團（Eurasian Resources Group）則名列二、三。

該國戰略礦物市場監督與控管局（ARECOMS）官員盧阿貝亞（Patrick Luabeya）強調，「出口必須與世界需求連動」。21日，民主剛果總理與礦產主管機關首長簽署行政命令，出口禁令在隔日生效。

鈷基準價格跌至每磅10美元以下，除2015年底一度短暫下跌外，過去21年來都沒跌破這個價位。該國主要生產的鈷產品氫氧化鈷，已跌至不到每磅6美元。

盧阿貝亞表示，多年來的非法開採，以及未受控制的出口，導致產量劇增，目前亟需採取「立即行動」。

鈷是銅礦冶煉工序中的副產品，民主剛果也是全球第二大產銅國。盧阿貝亞強調，暫停鈷礦出口，不會對銅礦出口造成影響，因為針對鈷的出口限制並未伴隨生產限制，且銅與鈷市場是區隔的。