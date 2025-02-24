越南北寧省長訪中國 爭取華為投資生產晶片

越南北寧省是外資投資的重點省分，北寧省省長王國俊近日前往中國訪問，希望華為（Huawei）研究、探索在北寧省投資的機會，以生產電子零件與晶片等。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，根據北寧省入口網站，由北寧省省長王國俊（Vuong Quoc Tuan）率領的訪問團22日前往中國訪問，其中一項行程是參觀華為位於北京的研發中心。

王國俊在中國訪問時表示，北寧省正專注吸引外國投資，並以品質、效率、技術、環保作為招商引資的首要標準，將優先考慮各項先進、友善環境、有助促進數位轉型的投資案。

王國俊希望華為研究、探索在北寧省投資的機會，包括培訓高素質人力、開發高科技產品、生產電子零件、輔助工業、晶片領域等。

根據報導，除華為外，王國俊還前往其他中國企業參訪及拜會，包括神州數碼集團股份有限公司、浪潮集團、中國電信、360數字安全集團等都被列在名單上。