因應中國厚鋼板低價攻勢 韓政府擬課稅最高38%

受到中國鋼材低價傾銷影響，韓國鋼鐵業受到嚴重衝擊，韓國當局初步決定將對中國進口的厚鋼板徵收27.9%至38.02%不等的反傾銷稅。

韓國產業資源部貿易委員會日前召開會議，根據中國製碳鋼及其他熱軋合金厚鋼板進行的初步調查結果，判斷有合理條件對中國厚鋼板業者課徵反傾銷稅。委員會將對企劃財政部長提出相關建議，若財政部接受，可能在1、2個月內開始課稅。

厚鋼板可用於鋼鐵、造船、建築等行業，韓國國內市場規模約達8兆韓元（約新台幣1818億元），中國製品在2015年韓中自由貿易協定（FTA）上路後就免課關稅，但近4、5年來自中國的低價競爭更為嚴重，讓韓國業者苦不堪言，因此提出反傾銷申訴。

韓國第2大鋼鐵業者現代製鐵在去年7月針對中國製厚鋼板提出申訴後，委員會在同年10月啟動調查，日前據此初步裁定反傾銷稅稅率，稅額分別為中國寶武鋼鐵27.91%、江蘇沙鋼29.62%、湘潭鋼鐵及廈門國貿控股38.02%，其他業者31.69%。

據韓國鋼鐵協會統計，韓國去年自中國進口鋼材達到877萬公噸，創2017年以來最高紀錄。其中中製厚鋼板更是以低於韓國國產品1到3成價格大量擴張市占率，從2021年的44.6萬公噸成長至2024年的138.1萬公噸，3年內成長約3倍。

韓媒中央日報指出，外界原本認為課徵反傾銷稅可能引發中國的報復性關稅措施，但韓國政府則認為這次措施並不至引起貿易糾紛。實際上，除了韓國之外，各國近期都針對中國低價傾銷的產品升高貿易壁壘，去年各國針對中國製品的貿易調查更是增至169件，達到2年前79件的2倍左右。

課徵反傾銷稅措施上路後，韓國鋼鐵業者預計將能獲得喘息，但造船業等大量應用厚鋼板材料的產業成本上升。業者憂心，若課徵反傾銷稅導致成本上升，勢必得提高售價，這可能使韓國船舶業競爭力下降、訂單減少。