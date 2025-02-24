美國經濟數據不佳又籠罩通膨陰影 亞股普遍收低

受到美國股市上週收盤挫跌影響，亞洲股市今天普遍收低。華爾街股市賣壓源自連串令人失望的美國經濟及通貨膨脹數據，投資人也擔憂美國聯邦準備理事會（Fed）今年降息速度。

法新社報導，亞股上週以強健表現作收，但本週首個交易日卻無力延續漲勢，因投資人眼見紐約股市21日收盤明顯下跌，其中那斯達克指數跌幅逾2%。

美股利空源自新公布的數據顯示，美國重要的服務業活動在2月降至25個月來的低點，消費者信心也較1月大跌近10%。與此同時，美國民眾對未來5年通貨膨脹的預期水準上升至30年高點。

近期已有連串數據顯示，美國勞動市場持續走軟，且物價上漲速度不斷高於聯準會的目標。

自從川普（Donald Trump）重返白宮後，外界日益擔憂他的課徵進口關稅以及減少徵稅、收緊移民與政府監管等計畫，將引發通膨升溫，投資人也已因此下調聯準會今年降息次數預估。

香港股市今天收盤下跌0.6%，未能接續21日在中國電商巨擘阿里巴巴股價狂飆逾14%帶動下，科技類股引領的漲勢。

上海股市同樣收低0.2%，首爾、新加坡、台北、威靈頓、馬尼拉、曼谷和雅加達股市也全數收跌；僅雪梨股市收盤微漲。東京股市則因國定假日休市。