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星國畢業生就業率降 專家：全球經貿不確定影響徵才

中央社／ 新加坡24日專電

新加坡應屆大學畢業生就業率下降，全職就業率降至79.5%，比前一年低4.6個百分點。不過，整體起薪上漲，月薪中位數增至新幣4500元（約新台幣11萬元）。

面對這個現象，專家表示，關稅議題為全球經貿形勢注入不確定性，可能影響企業對業務前景的預估及徵才規模。

新加坡5所公立大學今天公布2024年畢業生就業調查，新加坡國立大學、南洋理工大學、新加坡管理大學、新加坡科技設計大學和新加坡社科大學的1萬2500名全日制課程畢業生參與這項調查。

聯合早報報導，在參與調查者當中，約有1萬1100人已受僱或者正積極求職，包括兼職、臨時和自由業工作在內，87.1%的受訪者在畢業半年內找到工作，整體就業率比2023年的89.6%下降了2.5個百分點。

其中，找到全職工作的畢業生占79.5%，較2023年的84.1%明顯下滑，而2022年的比率是87.5%。這也是自2018年以來，大學生畢業半年內的全職就業率第二次低於80%。2020年受疫情影響，全職就業率曾下滑到69.8%。

報導指出，雖然畢業生的就業率連續2年下降，但起薪逐步增加，全職員工的月薪中位數為新幣4500元，高於過去2年的新幣4317元和新幣4221元。資訊與數位科技相關科系的畢業生月薪中位數最高，達新幣5600元。

大學畢業後投入金融業工作剛滿半年的新加坡年輕人里歐（Leo）告訴中央社，在新加坡普遍投入職場的新鮮人，相對周邊國家的起薪確實不錯，令他擔心的是高物價議題，「東南亞小紅點（新加坡）經濟表現亮眼，不過，很貴的生活開銷也是眾所皆知」。

對於全球經濟發展不確定性可能對各區域的就業市場造成影響，熟悉金融市場與經濟議題的新加坡資深媒體人陳士銘告訴中央社，關稅議題為全球經貿形勢注入許多不確定性，可能進而影響了許多企業對業務前景的預估，以及人事徵才意願或規模。

新加坡貿工部日前公布報告，新加坡去年經濟成長率4.4%，表現優於預期。這樣的成果使得新加坡政府在大選年，能更好應對全球不確定性和選民對生活成本的煩惱。

新加坡 經濟發展

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