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德國基民／基社盟勝選重返執政 DAX指數開盤聞訊漲

中央社／ 法蘭克福24日綜合外電報導

德國國會選舉結果顯示，梅爾茨（Friedrich Merz）領導的基督教民主黨／基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）重返國會最大黨將執政，德國基準股價指數DAX聞訊開盤上漲0.82%。

法新社報導，法蘭克福股市DAX指數隨後漲幅收斂，盤初最新報漲約0.4%，來到22375點。

梅爾茨領導的保守派基民／基社聯盟得票率28.6%，名列第一，領先最接近的競爭對手、極右翼的德國另類選擇黨（AfD）的20.8%，將可籌組聯合政府。

德國 指數 梅爾茨

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