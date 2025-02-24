德國基民／基社盟勝選重返執政 DAX指數開盤聞訊漲

德國國會選舉結果顯示，梅爾茨（Friedrich Merz）領導的基督教民主黨／基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）重返國會最大黨將執政，德國基準股價指數DAX聞訊開盤上漲0.82%。

法新社報導，法蘭克福股市DAX指數隨後漲幅收斂，盤初最新報漲約0.4%，來到22375點。

梅爾茨領導的保守派基民／基社聯盟得票率28.6%，名列第一，領先最接近的競爭對手、極右翼的德國另類選擇黨（AfD）的20.8%，將可籌組聯合政府。