快訊

文湖線驚傳冒火花停駛 北捷揪原因：車底找出20公分鼠屍

急診壅塞醫護叫苦病人哭 邱泰源拋「3大策略+2大改革」因應

三星電子與韓國工會達成初步協議 薪資調漲5.1%

中央社／ 首爾24日綜合外電報導
三星電子。路透
三星電子。路透

三星電子（Samsung Electronics）與其韓國工會今天分別發布聲明稿表示，雙方已達成初步薪資協議，將調高薪資5.1%。

路透社報導，雙方在聲明稿中表示，全國三星電子工會（National Samsung Electronics Union, NSEU）將在2月28日至3月5日之間就這份初步協議進行投票表決。全國三星電子工會成員約3萬6000人，占三星電子韓國員工總數約30%。

雙方表示，初步薪資協議內容包括發放30股公司股票，以及其他福利像是可用來購買公司產品的現金券。

全國三星電子工會去年發動罷工行動，當時三星表示罷工行動並未對公司生產作業造成任何的衝擊。

這場勞資爭議已對三星電子這家全球最大記憶體晶片製造商造成影響。三星電子正面臨在人工智慧（AI）應用半導體方面的競爭。

罷工 薪資

延伸閱讀

影／學習韓劇輕盈妝感及髮型 弘光科大學生韓國西京大學研習

開幕送炸雞年糕！ 連鎖「南韓豬肉湯飯」插旗高雄大遠百

韓國樂壇史上第二人！ROSÉ退出韓國音樂著作權協會

65歲長者保費多61元...台南全補助卻被罵刁難 市府從善如流了

相關新聞

川普的「黃金時代」一語成讖！三大力道支撐金價創高

川普在總統就職典禮上放話，「美國的黃金時代從現在開始」。某種意義，他說的沒錯。

算力過剩？分析師指微軟超過1GW資料中心不續約

投資銀行TD Cowen發布報告指出，微軟公司（Microsoft Corp.）在美國租賃大量資料中心算力的租約不再續約...

三星電子與韓國工會達成初步協議 薪資調漲5.1%

三星電子（Samsung Electronics）與其韓國工會今天分別發布聲明稿表示，雙方已達成初步薪資協議，將調高薪資...

富裕千禧、X世代 比嬰兒潮更願提早傳承財富

美國不同世代對繼承人的財富規畫作法迥異，嬰兒潮世代深怕在一夕間身無分文，在世時通常會牢牢掌控財產，而1960年代中期至1...

美擬對「中製商船」收費 中方：勿將國內產業問題甩鍋

為重振美國造船能力，川普政府21日提議對使用中國製造的商船收費。中國商務部22日回應，中方反覆申明對301調查看法，要求...

怕投資+憂長壽…退休金如何理財 嬰兒潮世代難題

累積退休金很難，但要幫助退休人士支出退休金，卻也意外棘手。諾貝爾經濟學獎得主夏普(William Sharpe)表示，投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。