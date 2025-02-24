三星電子與韓國工會達成初步協議 薪資調漲5.1%
三星電子（Samsung Electronics）與其韓國工會今天分別發布聲明稿表示，雙方已達成初步薪資協議，將調高薪資5.1%。
路透社報導，雙方在聲明稿中表示，全國三星電子工會（National Samsung Electronics Union, NSEU）將在2月28日至3月5日之間就這份初步協議進行投票表決。全國三星電子工會成員約3萬6000人，占三星電子韓國員工總數約30%。
雙方表示，初步薪資協議內容包括發放30股公司股票，以及其他福利像是可用來購買公司產品的現金券。
全國三星電子工會去年發動罷工行動，當時三星表示罷工行動並未對公司生產作業造成任何的衝擊。
這場勞資爭議已對三星電子這家全球最大記憶體晶片製造商造成影響。三星電子正面臨在人工智慧（AI）應用半導體方面的競爭。
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