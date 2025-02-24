快訊

經典賽／伍祐城調侃西班牙遭批輕敵 深夜發文道歉：場上我是盡全力

台股收23,565點、下跌164點 台積電收1,075元、下跌20元

蛀牙是「情侶病」！醫曝還可能得胃癌、B肝 提安全接吻5重點

大車廠力拚穩住獲利 加強投資新款混動車、升級款油車

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
各大車廠正重新加強推出新型混合動力車與升級版汽油引擎車，以便在邁向電動車時代的過程中先強化獲利。美聯社
各大車廠正重新加強推出新型混合動力車與升級版汽油引擎車，以便在邁向電動車時代的過程中先強化獲利。美聯社

各大車廠正重新加強推出新型混合動力車與升級版汽油引擎車，此時高層主管尋求在等待電動車成為主流的過程中強化獲利。

英國金融時報報導，通用、保時捷、BMW和賓士在過去幾周都已承諾投資開發新型或升級版的內燃機引擎車與混合動力車款，即便同時間也增加推出電動車款以符合歐洲和各地更嚴格的廢氣排放規定。

根據標普全球汽車的數據，全球推出內燃機引擎車與混合動力車型的新車款將比去年增加9%，其中，汽油車型推出量預期減少4%，減至205款，而新推出的混合動力車款預期增加43%至116款。

賓士上周公布，計劃從今年到2027年推出19款汽油車，相較下，新推出的電動車款為17款。此前，由於電動車需求成長放緩，衝擊賓士的銷售與獲利。

賓士執行長康林松向投資人表示：「如果你不相信市場將在2030年完全轉向電動，那麼完全放棄穩健且具有獲利能力的內燃機汽車事業，在經濟上是不合理的。」

保時捷去年其電動車Taycan的銷量銳減49%，使該公司反思其電動車策略，本月宣布調整未來產品規劃，並投資8億歐元開發新型內燃機與混合動力車。

傳統車廠在投資未來電動與混合動力車款的同時，必須加強維持內燃機技術的時間比預期更久。結合電池和內燃機的混合動力車款獲利能力較高，也能讓車廠符合減排需求。歐盟2025年的規定要求各車廠的平均碳排放量須比2021年減少15%。此外，歐盟也計劃2035年全面禁售新的汽油與柴油車。

目前汽車業者正請求讓碳排規定與2023年禁令具有彈性，而BMW則呼籲取消禁令。近幾周，Volvo、賓士與雷諾都預測今年獲利會降低，原因是全球關稅戰風險加劇，而且須滿足更嚴格排放標準的成本上升。這使得車廠更難以放棄具有較高利潤的燃油與混合動力車款。電動車生產成本遠高於汽油車，原因是電池成本高昂，這代表車廠的電動車產品利潤率較低。

歐洲最大車廠福斯（Volkswagen）內部人士透露，對於在2033年前於歐洲市場完全停賣燃油車的計畫不再篤定，「如果消費者仍然想要燃油車，那麼停止生產將是愚蠢決定」。

美國，通用汽車也在升級內燃機車款。儘管通用去年在美國的電動車市占率從6%上升至9%，但高層主管擔心在美國總統川普暗示將取消電動車補貼後，整體市場可能會放緩。

主管 美國 電動

延伸閱讀

煞車來令片產生的粉塵 竟比柴油排放物更糟糕！

油電車走紅 和泰車受惠

月租一輛Volkswagen ID.4電動車只要台幣1,800元！

Mercedes-Benz計畫推出數十款新車！「蛋形」純電賓士確定走入歷史

相關新聞

川普的「黃金時代」一語成讖！三大力道支撐金價創高

川普在總統就職典禮上放話，「美國的黃金時代從現在開始」。某種意義，他說的沒錯。

亞洲疫苗和檢測試劑股上漲 大陸發現新冠狀病毒

亞洲檢測套組和疫苗製造商周一股價大漲，大陸研究人員表示，他們在蝙蝠中發現了一種新型冠狀病毒，病毒進入入細胞的途徑和新冠肺...

DeepSeek像「AI版TikTok」專家分析：可能1年內被取代

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國人工智慧新創深度求索（DeepSeek）以極低成本推出人工智慧（AI）模型R1，達...

川普效應！瓜地馬拉移民擔心人財兩失 匯款回國暴增至每天27億元

美國政府強力打擊非法移民，由於擔心被逮捕和遣返，瓜地馬拉移民從今年1月起匯回母國的資金暴增，近日甚至每天高達約8500萬...

本周開盤前 五件國際事不可不知

德國保守派聯盟默茨率領贏得周日的聯邦議會大選，得票率也大幅領先極右翼的另類選擇黨（AfD）和蕭茲領導的社會民主黨。以下是...

「股神」巴菲特罕見談政治喊話川普 將持續加碼日本五大商社

有「股神」美譽的波克夏執行長巴菲特，22日發布年度致波克夏股東信，一改近年幾乎不談政治和時事的作風，罕見提供川普政府三個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。