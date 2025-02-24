川普的「黃金時代」一語成讖！三大力道支撐金價創高

川普在總統就職典禮上放話，「美國的黃金時代從現在開始」。某種意義，他說的沒錯。

金價在他上任的第一個月迭創新高，最新現貨報價是每英兩2,940美元，一年來大漲約45%。許多策略師紛紛調高預測價位，認為還有得漲。

黃金傳統上是動盪時期才被追捧的避險資產。但美股今年表現頗佳，勞動市場看來也很穩健。有種解釋是，市場擔心川普徵收關稅和驅逐無證移民的政策可能導致通膨攀高，並加劇地緣政治緊張。

瑞士銀行（UBS）大宗商品分析師Giovanni Staunovo表示，黃金的近期走勢受川普當選以來的局勢影響，「人們在尋找與其他市場無關的資產當做避險資產」，就這個目的而言，黃金「並不完美」，但投資人相信現在是持有黃金的好時機，支撐其需求。

貿易戰迫在眉睫？買黃金

川普威脅對其他國家徵收「對等」關稅，可能顛覆全球貿易規則。 據美國銀行（BofA）最近訪調的全球基金經理大多認為，「全面」貿易戰爆發的話，黃金將是表現最佳的資產。

世界黃金協會（World Gold Council）的策略師Louise Street說，關稅對通貨膨脹和經濟成長的潛在影響「讓黃金發揮優勢」，

也有人擔心黃金進口也將被課關稅，美國因此囤貨。今年初以來，位於紐約的商品交易所 （COMEX） 黃金庫存增加70%以上。

對關稅的憂慮是瑞銀最近上調其黃金目標價的部分原因，預測年底能升抵每英兩3,000美元。

跨大西洋需求失衡？買黃金

紐約和倫敦的金價通常差不多，但近來差距擴大：紐約金價大漲，部分原因來自市場對潛在關稅的擔憂所帶動的需求。希望利用差價獲利的交易商已將黃金從倫敦轉移到紐約。

黃金很重，需要很多安全措施。移動黃金既麻煩又昂貴，不像貨幣、股票、債券或許多其他可用數位方式跨越邊界的金融資產。

這使得想要從位於英國的金庫（例如，全球黃金存放最多的地方之一、存逾400,000根金條的英國央行）取出金條，要排隊等很久。

英國央行副總裁Dave Ramsden最近說，因為一輛卡車停在央行金庫前，他上班遲到了。但他淡化對黃金從倫敦湧出的憂慮，說去年底以來，整體存放量僅下跌大約2%。

讓金市更添瓶頸的另一件事是，黃金交易商使用的紐約倉庫只肯接受特定尺寸和重量的金條。所以，從倫敦過來的黃金必須先運往全球最大黃金精煉廠所在地的瑞士，熔化並重鑄成較小的金條後，才運往紐約。

瑞士出口至美國的黃金在1月飆到逾190公噸，是12月的三倍。這個緩慢費事的過程，儘管非短缺、純粹是暫時現象，也推高了金價。

想遠離美元？買黃金

金價過去幾年也是一路攀升，因為各國央行都在大量買黃金。根據世界黃金協會的數據，2022年以來，各國央行每年買進超過1,000公噸黃金，這個速度「令人瞠目結舌」。

情況預計會持續，帶給金價上行壓力。高盛集團最近以央行需求為由，將今年底金價預測調高到3,100美元。一些央行買黃金是為了讓外匯儲備資產多元化，減少對美元、美債和其他外幣資產的依賴。

波蘭央行是近年最大買家之一，計劃調高黃金占整體儲備的比率到20%。總裁格拉平斯基（Adam Glapinski）說，買黃金「不僅提高了波蘭央行威望，還改善了波蘭的金融安全，這在面對當前地緣政治緊張局勢時尤其重要。中國大陸、印度和土耳其的央行也是大買家。