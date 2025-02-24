中企組團赴德國談合作 汽車是重點

歐洲汽車製造商面臨美國總統川普的關稅之際，陸媒披露，中國貿促會今天率中國企業前往德國談合作，除了BMW、賓士等製造商，還將接觸包括博世集團等在汽車產業鏈占關鍵地位的企業。

中國官媒央視網報導，中國貿促會這次率中國企業赴德國談合作，汽車是重點領域，參與的中企包括中國中車、中信集團、中鎢高新材料股份有限公司等近30家企業和行業協會，涉及金融、交通運輸、汽車製造等行業。在為期3天的交流中，將舉行中德經貿合作論壇暨第三屆中國國際供應鏈促進博覽會推介會等活動。

報導進一步表示，中國企業此行不僅將接觸BMW、賓士（Mercedes-Benz）等製造商，還包括博世集團（Bosch）等在汽車產業鏈占有關鍵位置的企業。

報導提到，歐洲汽車製造商正面臨川普政府的關稅威脅，德國尤其如此。德國三大汽車製造商去年占歐盟對美國汽車出口的73%，而川普上週表示將對汽車徵收進口關稅，稅率從25%左右開始，並可能在年內進一步提高。對歐洲國家來說，這個稅率是當前的10倍。

報導還說，「中國企業始終希望與各國加強合作，以確定性應對世界的不確定性」。