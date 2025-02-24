美元漲勢暫歇 亞股可投資了？近期已見資金回流跡象

隨著美元升勢暫歇，美國總統川普初步的關稅攻勢影響低於預期，投資人對亞洲新興市場股票的興趣正在回溫。

基金經理人在截至上周五（21日）的五個交易日內淨買進逾7億美元的中國以外亞洲新興市場股票，終結連續七周的資金外流。不含中國的MSCI亞洲地區股票指數上周報酬率達1.8%，使過去六個月的跌幅收斂至12%左右。

這一回升跡象顯示，資金可能重返亞洲新興市場，這塊市場去年表現不如全球其他市場，原因是美元走升，市場也擔心全球貿易緊張局勢帶來衝擊。儘管近期已有上漲，但MSCI亞洲新興市場（中國除外）指數以未來一年獲利預估計算的本益比仍相對便宜，為15倍左右，遠低於美股標普500指數的22倍。

新加坡家族辦公室Maitri資產管理以公司基金經理人劉漢標（Han Piow Liew，音譯）表示：「由於川普關稅祭出的速度比預期緩和，這些市場的氛圍可能改善並帶動一些反彈。」「貿易壁壘減少、美元走弱以及降息，創造出一個更有利於成長的全球環境。」

投資人日益把川普的關稅威脅視為談判策略，例如他在2月初表示將對來自加拿大和墨西哥的進口商品徵收25%關稅，但後來在兩國做出讓步後延後實施。此外，川普也延後取消對來自中國和香港部分商品的關稅豁免計畫。

彭博美元指數自2月初高點以來已下跌超過3%，因關稅疑慮已有緩解。美元走軟對亞洲新興經濟體來說是有利的，因為這些國家大多依賴以美元計價的進口商品，此外，美元疲軟也讓亞洲新興國家的央行有更多空間可降息、支撐經濟成長。

至少一些跡象顯示，美元長期來的強勢可能接近尾聲。根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）截至11日的最新數據，資產管理公司已連續四周削減美元多頭部位，儘管整體布局依然維持做多。

關稅疑慮緩解已帶動南韓等出口為主的經濟體股市獲得動能，例如韓股Kospi指數本月來上漲5.5%，表現優於標普500指數的1.3%漲幅。

另外，中國大陸新創公司DeepSeek推出新的AI應用程式帶來旋風，也為亞洲地區股票帶來助力。雪梨Man Group日本除外亞股主管Andrew Swan表示：「隨著AI變得更加普及、更加便宜且更有效率，我們預期將出現新一批受惠企業，亞洲企業在這一領域有大幅布局。」

不過，川普的關稅威脅依然是變數，也有可能導致美元再度走強。但以目前而言，新興亞洲股票正吸引買方。景順香港公司投資總監William Yuen表示，他會布局在一些東南亞市場，例如印尼與菲律賓，理由是先前因強勢美元而受到壓抑的新興亞股出現投資機會。