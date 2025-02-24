威脅國家安全 哥斯大黎加法院拒絕解除華為禁令

中國電信龍頭華為在哥斯大黎加5G網絡建設競標中，再次踢到鐵板。哥國法院日前駁回華為對哥斯大黎加科技與電信部（MICITT）提起的法律訴訟，認定華為侵害公共利益，並且對國家安全造成威脅。

哥斯大黎加政府在2023年8月發布行政命令，禁止來自非「布達佩斯公約」簽署國的企業，參與哥國5G電信網絡建設。目前有68個國家簽署，建立跨國法律平台，共同打擊全球網路犯罪和滲透攻擊，而中國並不是簽署國之一。外界認為，哥斯大黎加此舉就是預防中國利用華為，進一步滲透該國的電信網路系統。

中國政府對此表達強烈不滿，華為也對哥斯大黎加科技與電信部提起法律訴訟，強調禁令不只損害華為的企業利益，並且違反國際條約，涉及不公平競爭，要求哥國政府解除禁令。

根據哥斯大黎加「國家報」（La Nacion）以及「中央新聞報」（Central Noticias）等媒體報導，哥斯大黎加行政與財政民事法院（Tribunal ContenciosoAdministrativo y Civil de Hacienda）駁回華為的解禁申請。法院認為華為並沒有提出證據，證明禁令對其造成實質損失；法院也強調，公共利益優先於個別企業的商業利益，而政府的首要考量是保護用戶隱私，以及國家安全。

科技與電信部也發表聲明，指控華為曾試圖透過不法管道修改哥斯大黎加5G競標的條件，以獲取更大優勢，這種行為已經違反哥國法律。科技與電信部官員更強調，禁止未簽署「布達佩斯公約」國家的企業競標5G建設，並非歧視也沒有違反國際條約，而是要保護用戶的個人權益、通信機密和隱私權，最重要是確保哥斯大黎加5G網絡不受滲透，避免國家安全受到威脅。

哥斯大黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）去年12月就公開指控，華為在當地的中國籍總經理，和哥斯大黎加國家電力研究所（ICE）時任官員勾結涉嫌綁標取得合約，又不斷違約追加預算，同時不僅未收取違約罰款，甚至設備供應商依舊指定華為。ICE多位官員更接受招待前往中國，涉嫌貪瀆等不法情事。

查維斯不只痛批華為「無法無天」，更直指「華為是哥國史上最明目張膽，規模最大的醜聞之一」，更把華為中國籍總經理，以及哥斯大黎加涉貪官員，以涉嫌詐欺、受賄與損害國家財政提起刑事訴訟。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）2月初造訪哥斯大黎加，與總統查維斯會面時，就盛讚哥國嚴拒華為競標當地5G網路，堅守數位安全立場，堪稱「拉丁美洲地區與世界的楷模」。