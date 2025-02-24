亞洲疫苗和檢測試劑股上漲 大陸發現新冠狀病毒
亞洲檢測套組和疫苗製造商周一股價大漲，大陸研究人員表示，他們在蝙蝠中發現了一種新型冠狀病毒，病毒進入入細胞的途徑和新冠肺炎病毒相同。
該病毒尚未在人類身上被發現，目前僅在實驗室中被識別出來。但這消息推升部分疫苗製造商的股價。周五，莫德納（Moderna）大漲5.3%，輝瑞（Pfizer）上漲1.5%，Novavax上漲0.9%；輝瑞新冠疫苗合作夥伴BioNTech在美國掛牌的ADR也上漲1.8%。
南韓，檢測套組製造商Sugentech股價飆漲26%；LabGenomics大漲18%，SD Biosensor大漲16%，Humasis大漲13%，Seegene大漲13%。
疫苗製造商Cellid大漲17%；SK Bioscience上漲4%。
口罩製造商Welcron股價大漲5.6%，KM上漲4.7%。
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