快訊

約旦河兩岸一家親？約旦和巴勒斯坦的恩怨分合

美股拉回影響、台股開盤下跌156點 台積電開低15元

曾是全球家電霸主 為何Panasonic在年輕市場中消失？

聽新聞
0:00 / 0:00

DeepSeek像「AI版TikTok」專家分析：可能1年內被取代

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國人工智慧新創公司深度求索DeepSeek的logo。法新社
中國人工智慧新創公司深度求索DeepSeek的logo。法新社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國人工智慧新創深度求索（DeepSeek）以極低成本推出人工智慧（AI）模型R1，達到媲美OpenAI o1模型的表現，震撼矽谷乃至國際市場。專家描述，DeepSeek宛如AI領域的TikTok，它的崛起才剛開始，但是未來可能會出現一批具備推理能力的新AI模型，而DeepSeek在接下來12個月內或許就會被新技術取代。

報導指出，DeepSeek令業界為之震撼的不僅是效率和強大性能。專家表示，DeepSeek R1能推理並「思考」問題，提供高品質的結果，加上公司決定將其技術的關鍵部分公開，這也將推動該領域的發展。

CNN引述財經媒體CNBC指出，谷歌DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）稱DeepSeek的討論「誇大其詞」，但他也稱，「這可能是我見過來自中國最好的作品」。

然而，前艾倫人工智慧研究所（Allen Institute for Artificial Intelligence）執行長伊茲歐尼（Oren Etzioni）認為：「這絕非炒作。但這個領域變化速度快，DeepSeek就像是AI領域的TikTok。」

伊茲歐尼認為，「在未來 12 個月內，DeepSeek可能會被新技術取代，但這確實是一項重要的技術進步。」

DeepSeek TikTok 推理

延伸閱讀

身體不舒服上網查病愈搜愈心慌？專家籲「停止對號入座」4心法

南加13歲男孩死於臥室 疑因TikTok這款遊戲所致

軟體服務通信族 聚光

台股半導體ETF 搶眼

相關新聞

川普效應！瓜地馬拉移民擔心人財兩失 匯款回國暴增至每天27億元

美國政府強力打擊非法移民，由於擔心被逮捕和遣返，瓜地馬拉移民從今年1月起匯回母國的資金暴增，近日甚至每天高達約8500萬...

「股神」巴菲特罕見談政治喊話川普 將持續加碼日本五大商社

有「股神」美譽的波克夏執行長巴菲特，22日發布年度致波克夏股東信，一改近年幾乎不談政治和時事的作風，罕見提供川普政府三個...

DeepSeek像「AI版TikTok」專家分析：可能1年內被取代

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國人工智慧新創深度求索（DeepSeek）以極低成本推出人工智慧（AI）模型R1，達...

本周開盤前 五件國際事不可不知

德國保守派聯盟默茨率領贏得周日的聯邦議會大選，得票率也大幅領先極右翼的另類選擇黨（AfD）和蕭茲領導的社會民主黨。以下是...

巴菲特證實 亞伯不久後接波克夏CEO

「股神」巴菲特在今年致波克夏股東信內證實，他的接班人亞伯（Greg Abel）將在「不久後」接下他的波克夏執行長職位。

南非限電 回到最高等級

在南非國營電力公用事業Eskom好幾個發電機組停擺後，南非又回到最高等級的限電狀態，是一年來首見，引發南非經濟可能再次受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。