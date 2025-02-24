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澤倫斯基願下台換取烏加入北約 美烏礦產談判因安全保障卡殻

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
烏克蘭總統澤倫斯基周日表示，如果放棄總統職位能換來烏克蘭的和平保障，他會欣然下台。路透
烏克蘭總統澤倫斯基周日表示，如果放棄總統職位能換來烏克蘭的和平保障，他會欣然下台。路透

烏克蘭總統澤倫斯基周日在基輔舉行的新聞發布會上說，如果放棄總統職位能換來烏克蘭的和平保障和加入北約，他會欣然下台。關於美國與烏克蘭進行的礦權談判方必須承諾償還5,000億美元的要求，他堅稱任何協議都必須包含美國的軍事支持，這說明兩國距離達成協議還有距離。

澤倫斯基表示願意為了實現和平而放棄總統職位：「如果有這麼個條件，我願意用它來換取加入北約」。他說，他很顯然「不會執政幾十年」。

關於美國與烏克蘭進行的礦權談判，澤倫斯基說，美國同意放棄烏方必須承諾償還5,000億美元的要求。

美國財長貝森特12日在基輔首次提出允許美國獲得烏克蘭稀土礦物的協定，以換取華盛頓的持續支持，遭澤倫斯基拒絕，理由是其中沒有提供烏克蘭希望獲得的足以抵禦俄羅斯入侵的安全保障。

澤倫斯基周日表示，該協議認為必須對美烏來說是「雙贏」。

但他承認，如果美國能確保繼續向烏克蘭提供援助，烏克蘭可能被迫與美國簽署經濟協定。他說，「如果條件是『你不簽協議，我們不會給你援助』，那麼很明顯，『如果我們被迫，我們沒它不行，那麼我們很可能應該要爭取......我只想與川總統對話』」。

澤倫斯基 烏克蘭 美國

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