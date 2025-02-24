本周開盤前 五件國際事不可不知

德國保守派聯盟默茨率領贏得周日的聯邦議會大選，得票率也大幅領先極右翼的另類選擇黨（AfD）和蕭茲領導的社會民主黨。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

歐元開盤上漲 德國保守黨贏得大選

據公共廣播公司ARD的預測顯示，梅爾茨的基民黨/基社黨盟拿下28.9%的選票，緊隨其後是得票率為19.7%的AfD。社民黨以16.1%的比率屈居第三，也創下了該黨第二次世界大戰以來的最差表現。蕭茲所屬的社會民主黨在此次選舉中取得二戰以來最差的結果。蕭茲明確表示，社民黨不會參與由梅爾茨領導的政府。

歐元開盤上漲，歐元兌美元上漲0.2%至1.0480，表現略優於其他貨幣。

川普傳施壓墨國對陸加稅 換取免除25%新關稅

川普政府據傳施壓墨西哥對中國大陸進口產品課徵關稅，換取墨國免遭美國課徵新關稅，凸顯川普正擴大美中貿易戰範圍；他也傳出警告製藥商應將生產轉移到美國，並打算以關稅反擊對美國科技巨擘課徵數位稅的其他國家，「加碼」貿易戰。

川普透露，蘋果執行長庫克（Tim Cook）上周與他會面時說，計劃將製造業務從墨西哥遷回美國。他說庫克「關閉兩間在墨西哥的工廠」，並改在美國生產產品，還承諾將在美國投資數億美元。川普說：「他們不想被捲入關稅之中」。

蘋果的生產夥伴鴻海在墨西哥擁有大型生產基地，還計劃擴大在墨國業務。

多項經濟數據不妙投資人不安 美股大跌 輝達財報聚焦

美國股市上周五（21日）大跌，在大型科技股拖累下，為今年表現最差的一日。從消費者信心到房屋、乃至服務類的經濟數據，都讓投資人不安。輝達（NVIDIA）本周公布財報，勢將左右科技股接下來走勢，而1月個人消費支出（PCE）物價也將牽動聯準會（Fed）不急於降息的立場。

道瓊工業指數上周五大跌748點，和標普500指數均下跌多達1.7%，那斯達克指數重挫2.2%。一周下來，上周兩度刷新歷史高點的標普500指數轉而下跌1.7%，道瓊和那斯達克各跌2.5%。

對經濟景氣敏感的費城半導體指數上周五大跌3.3%，台積電ADR下跌0.9%，周線各跌0.5%和2.8%。台積電ADR較台北交易溢價18.6%。

「股神」巴菲特罕見談政治喊話川普 將持續加碼日本五大商社

有「股神」美譽的波克夏執行長巴菲特，22日發布年度致波克夏股東信，一改近年幾乎不談政治和時事的作風，罕見提供川普政府三個建議，並且在現金水位創新高之際，保證波克夏偏好股票「永遠」甚於現金，但選擇有限，他也預期將持續加碼日本五大商社，有望帶動這些商社股價24日走高。

巴菲特建議川普政府應該善用稅金、照顧受到不公待遇的無辜苦命人，以及維持穩定的匯率。他說，波克夏去年繳納了268億美元稅金，是美國史上繳最多稅的公司，占去年美國整體企業所得稅的5%，反映波克夏事業之成功。

澤倫斯基願辭總統換取烏克蘭和平

烏克蘭總統澤倫斯基表示，如果能保證烏克蘭實現和平並加入北約，他願意辭去總統職務。他還提到，美國已放棄要求設立一個5,000億美元的基金，該基金原本旨在讓美國分得烏克蘭的礦產資源收益。歐盟則計劃於3月6日召開緊急峰會，討論國防和烏克蘭相關議題。