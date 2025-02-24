德國智庫：若沒有移民 2040年勞動力將減少一成

德國今天舉行國會選舉，移民與經濟成為競選議題。據德國智庫近期的研究顯示，德國每年需要28萬8000名外國工人才能長期保持勞動潛力不變；如果沒有移民，2040年德國工人數目將從目前4640萬下降到4190萬，減少10%。

德國近來屢發生移民攻擊事件，例如最近一起為在慕尼黑移民攻擊幼童案；減少尋求庇護者的移民政策成為選舉辯論議題。另一方面，德國面臨經濟疲軟，勞動市場顯示德國需要合格的工人、技術移民。

德國博德曼基金會（Bertelsmann Foundation）近期針對德國聯邦與各邦的「移民和勞動力市場」分析報告指出，隨著嬰兒潮世代退休，德國勞動力市場將面臨人口結構變化的挑戰，德國經濟需要工人和技術移民來維持勞動人口結構變化，每年至少需要28萬8000名國外工人。

博德曼基金會移民專家舒爾茨（Susanne U. Schultz）在新聞稿中表示，隨著2023年生效一年前實施的德國技術移民改革法，有興趣到德國工作的外國人可以透過在線申請方式，進入德國找尋工作，無需特定的工作機會。然而，因數位化過程與人才培訓等技術問題，該申請方式仍非常緩慢。

舒爾茨指出，即便修法後的技術移民法為有意在德國工作的人提供新的機會，但這些機會是否提供移民者長期居留的前景，仍取決企業和市府當局提供的友善文化環境。

舒爾茨認為，當務之急是開發勞動力與潛力，無論是針對當地人還是移民者，透過提高勞動力市場的參與度，一旦經濟發展改善，德國對國際工人的需求可能會再次上升。

未來德國勞動力結構性成長大於減少的邦將特別需要更多國際工人，像是柏林、漢堡、巴伐利亞邦等；勞動力減少的邦則例如圖林根邦（Thuringen）、薩森安哈特邦（Sachsen-Anhalt）等。

據統計，在2023年有190萬人移居德國，約有130萬人離開；除了無需簽證可在歐盟境內流動的歐盟公民外，有約32萬9120萬人申請避難。另外，移居德國的第3大群體為技術工人，主要來自印度。