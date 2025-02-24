歐盟擬鬆綁ESG法規

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

彭博資訊報導，歐盟執委會正在考慮淡化環境、社會和企業治理（ESG）規範中，最能產生影響的「企業永續發展盡職調查指令」（CSDDD）八項要點進行調整，包括從限制企業責任，到監視供應鏈中的違反規定行為，以減少可能罰款

CSDDD的最初目標是要讓未能清查價值鏈內違反ESG事項的企業，負起法律責任，但如今卻面臨到歐洲內外的龐大施壓，要求限制立法。

歐盟企業已警告，遵守CSDDD規定將使其更難與美國和亞洲競爭。法國官員甚至已要求歐盟擱置CSDDD。

美國商務部長盧特尼克1月也告訴共和黨參議員，他願意考慮動用「貿易工具」，確保美國企業在歐洲市場不需遵守CSDDD。

歐盟執委會預計26日在綜合法案提出這份提案。但這項提案已引來一直以來遊說歐盟堅守CSDDD最初原則的公民團體批評。

歐盟 罰款 美國

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