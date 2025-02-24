南非限電 回到最高等級

在南非國營電力公用事業Eskom好幾個發電機組停擺後，南非又回到最高等級的限電狀態，是一年來首見，引發南非經濟可能再次受創的憂慮。

Eskom先在22日開始實施第三階段停電，接著又在23日凌晨調升至最高限電等級的第六階段，代表供電量減少6,000千瓩（MW）。Eskom表示，必須擴大停電的原因，為無法運作的燃煤發電廠增加，加上近7,000 MW發電容量因預防性維修而關閉。

Eskom在透過WhatsApp發送的警報中說：「由於卡姆登（Camden）發電站好幾個發電機組故障，Eskom遺憾宣布凌晨1時30分起實施第六階段降載，時間持續至另行通知為止。」

Eskom旗下供給南非大部分電力的老舊燃煤發電廠經常故障，是南非輪流停電常見原因。拜大規模維修發電廠之賜，Eskom過去近一年都正常發電。如果新一波輪流停電持續下去，南非經濟將再次遭受打擊。

南非央行估計，停電一天帶來的經濟損失多達8.99億蘭德（4,900萬美元）。停電重創南非經濟，是執政黨非洲民族議會（ANC）在去年5月選舉失去國會多數地位的一大原因。

Eskom上次實施第六階段停電是在2024年2月10日，停電持續到全國大選前幾周才結束。