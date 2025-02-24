聽新聞
0:00 / 0:00
南非限電 回到最高等級
在南非國營電力公用事業Eskom好幾個發電機組停擺後，南非又回到最高等級的限電狀態，是一年來首見，引發南非經濟可能再次受創的憂慮。
Eskom先在22日開始實施第三階段停電，接著又在23日凌晨調升至最高限電等級的第六階段，代表供電量減少6,000千瓩（MW）。Eskom表示，必須擴大停電的原因，為無法運作的燃煤發電廠增加，加上近7,000 MW發電容量因預防性維修而關閉。
Eskom在透過WhatsApp發送的警報中說：「由於卡姆登（Camden）發電站好幾個發電機組故障，Eskom遺憾宣布凌晨1時30分起實施第六階段降載，時間持續至另行通知為止。」
Eskom旗下供給南非大部分電力的老舊燃煤發電廠經常故障，是南非輪流停電常見原因。拜大規模維修發電廠之賜，Eskom過去近一年都正常發電。如果新一波輪流停電持續下去，南非經濟將再次遭受打擊。
南非央行估計，停電一天帶來的經濟損失多達8.99億蘭德（4,900萬美元）。停電重創南非經濟，是執政黨非洲民族議會（ANC）在去年5月選舉失去國會多數地位的一大原因。
Eskom上次實施第六階段停電是在2024年2月10日，停電持續到全國大選前幾周才結束。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言