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巴菲特證實 亞伯不久後接波克夏CEO

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

「股神」巴菲特在今年致波克夏股東信內證實，他的接班人亞伯（Greg Abel）將在「不久後」接下他的波克夏執行長職位。

巴菲特說，亞伯在搶便宜的機會出現時，已「坦然展現他採取行動」的能力，「我今年94歲了，亞伯將在不久後接任我成為（波克夏）執行長，撰寫致股東信」。巴菲特已指定波克夏非保險事業副董事長兼波克夏能源執行長，為他的接班人。

他說，亞伯也相信波克夏的信條，也就是波克夏執行長每年都欠股東一份「報告」，亞伯也了解若執行長開始愚弄股東，「很快也會相信自己的一派胡言，也是在愚弄自己」。

他也盛讚他的另一位副手庫姆斯（Todd Combs）在2020年擔任汽車保險事業Geico執行長後，重振該部門業績。Geico去年承銷盈餘暴增超過一倍至78億美元，每張保單的平均溢價都較高、出險頻率降低，營運效率也提高。

巴菲特說，「Geico是需要大力持續拋光的長期持有寶石，而陶德（庫姆斯的名字）不眠不休地工作完成任務」，稱讚去年表現「令人讚嘆」。

至於巴特形容為波克夏核心的產險與意外險業務，保單價格已好轉。

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