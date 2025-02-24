「股神」巴菲特罕見談政治喊話川普 將持續加碼日本五大商社

有「股神」美譽的波克夏執行長巴菲特，22日發布年度致波克夏股東信，一改近年幾乎不談政治和時事的作風，罕見提供川普政府三個建議，並且在現金水位創新高之際，保證波克夏偏好股票「永遠」甚於現金，但選擇有限，他也預期將持續加碼日本五大商社，有望帶動這些商社股價24日走高。

巴菲特建議川普政府應該善用稅金、照顧受到不公待遇的無辜苦命人，以及維持穩定的匯率。他說，波克夏去年繳納了268億美元稅金，是美國史上繳最多稅的公司，占去年美國整體企業所得稅的5%，反映波克夏事業之成功。

他說，「所以謝謝你，山姆大叔（指美國），你在波克夏外甥和外甥女都希望有朝一日能付出比去年更多的稅金，請明智使用這些錢，照顧許多並非咎由自取的無辜苦命人，他們值得過更好的生活。也永遠別忘了，我們需要你們維持穩定的匯率，這個結果需要政府的智慧與警覺」。

他警告，若一國「財政蠢蛋」普遍可見，債務和匯率都將面臨危險，「這種不顧後果作法已成為一些國家常態。回顧我國短暫歷史，美國也曾差點走到這步，固定利率的債券無法提供對匯率暴走的保護」。

儘管波克夏上季坐擁3,342億美元現金及約當現金，創新高，巴菲特仍強調投資「優質事業」的優先順序永遠高於約當現金資產。他說，波克夏偏好約當現金資產的程度，永遠都不會高於擁有優質事業，雖然波克夏去年持有的可銷售股票減少，但「波克夏股東能放心，我們將永遠把絕大多數股東資金部屬在股票，主要為美國股票」。

不過，他也感嘆像完好無缺寶石一樣的真正優質企業少之又少，市場上常沒有令人注目的投資標的。

有趣的是，巴菲特在致股東信一開頭就坦承他曾在資金配置和人事決策方面犯錯，但未提供細節，「我曾在評估波克夏聘請的經理人能力或忠誠度時犯錯，對忠誠度失望帶來的傷害可能大於財務影響，或許和婚姻失敗的痛苦不相上下」。

今年將是巴菲特執掌波克夏滿60周年，波克夏將在5月股東會販售《波克夏60年【（60 Years of Berkshire Hathaway）紀念書，共5,000本可供購買，另外20本附上巴菲特親筆簽名的版本，將送給捐款5,000美元給遊民收容所Stephen Center的股東，巴菲特承諾跟進所有捐獻。