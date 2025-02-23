富達：看好美股為市場共識 但波動可能加劇

富達國際指出，經濟仍處於景氣循環晚期，通常是有利於風險資產的環境，只是波動性較高。在資產配置方面，維持加碼股票，尤其是美股；債券中看好全球非投資等級債及核心歐元區公債；美元、日圓及黃金則可望維持強勢。

在股票方面，富達指出，看多股市（尤其是美股）已成為市場共識觀點。這代表一旦高期待落空時，市場波動將加劇，從中國大陸新創公司DeepSeek發布新人工智慧（AI）模型後的市場反應，即可見一斑。在美股中，富達最看好受惠於內需的中型股，因為評價較合理。

富達對新興股市及日本採取中性配置，但持續減碼歐股。歐股面臨多項結構性不利因素，包括工業疲軟到政治議題等，但正密切觀察是否有改善跡象，因為部分潛在催化因素可能激勵歐股表現超前。

雖然富達仍相信此時應積極承擔風險，但也建議應適時提高投資組合的防禦能力。在債券方面，富達看好歐元區公債，因為歐元區經濟疲弱，降息速度可能快於預期；也看好全球非投資等級債，因為總體經濟基本面仍良好。

另外，美國經濟成長及通貨膨脹水準較高，加上可能加徵關稅，因此富達持續看好美元；日圓則受惠於評價與日本央行相對鷹派的立場。在大宗商品方面，許多結構性因素支持布局黃金，包括中期來看財政可持續性存在隱憂、各國央行建立黃金儲備等。