快訊

川普施壓救英特爾…台積電會接手嗎？魏哲家發言透端倪

總統官邸烤肉趴 林岱樺、邱議瑩曬聚餐照「互不入鏡」

台中清晨傳10多聲槍響！社區大樓外散落彈殼 警鎖定1男住戶追查

罕給政府建言！巴菲特致波克夏股東信 現金不如股票、納稅情況等8要點一次看

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
「股神」巴菲特致波克夏年度股東信出爐，巴菲特在信中罕見提供美國政府建議。美聯社
「股神」巴菲特致波克夏年度股東信出爐，巴菲特在信中罕見提供美國政府建議。美聯社

有「股神」美譽的波克夏公司（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特，年度致波克夏股東信22日出爐，在美國總統川普第二任期屆滿一個月之際，巴菲特一改近幾年幾乎不談政治和時事的作風，罕見提供美國政府一些建議，以下整理巴菲特今年股東信八大重點：

呼籲美國政府善用稅金

巴菲特向「山姆大叔」（即美國）致謝，但也呼籲美國政府善用稅金照顧許多無辜苦命人，認為這些人值得過較好生活。巴菲特並提醒永遠別忘記美國需要維持貨幣穩定，這仰賴政府的智慧及警覺心來達成。

現金資產永遠不如股票

波克夏截至去年第4季坐擁3,342億美元現金及約當現金，創歷史新高，但巴菲特仍強調投資「優質事業」的優先順序永遠高於約當現金資產。巴菲特說：「如果愚蠢財政政策盛行，現金價值可能縮水。這種不顧後果的作法已成為一些國家常態。回顧我國短暫歷史，美國也曾差點走到這步。」

永遠會把絕大多數資金投資於股市

巴菲特表示，波克夏永遠會把絕大多數資金部署於股市，投資標的以美國股票為大宗，股東可以放心。不過，巴菲特也感嘆像完好無缺寶石一樣的真正優質企業少之又少，市場上常沒有令人注目的投資標的。

可能加碼投資日本商社

波克夏目前持有的五檔日本股票分別是伊藤忠、丸紅、三菱、三井和住友，也就是日本五大綜合商社。截至2024年底這些日股部位市值為235億美元，總投資成本為138億美元。巴菲特表示，波克夏承諾長期投資日本，已和五大商社達成協議，波克夏持股比重將不受原本10%上限限制，為逐步加碼投資鋪路。

亞伯「不久後」將接任波克夏執行長

巴菲特讚許接班人亞伯（Greg Abel）領導能力，並透露亞伯接替他擔任波克夏執行長的日子將至。巴菲特說：「我今年94歲，亞伯再過不久就會取代我出任執行長，屆時年度股東信將由他執筆。」

坦承有時也會犯錯

巴菲特坦承曾在資金配置和人事決策方面犯錯，但未提供細節。巴菲特說：「我曾在評估波克夏聘請的經理人能力或忠誠度時犯錯，對忠誠度失望帶來的傷害可能大於財務影響，或許和婚姻失敗的痛苦不相上下。」

波克夏60周年紀念書將在股東會開賣

波克夏將在今年年度股東會販售名為「波克夏60年」（60 Years of Berkshire Hathaway）的特別周年紀念書，這本書由前員工索娃（Carrie Sova）策劃，總計有5,000本可供購買。另外20本附上親筆簽名的版本，則會送給向遊民收容所Stephen Center捐款5,000美元的股東，巴菲特承諾跟進所有捐獻。

波克夏納稅比科技巨擘多

巴菲特表示，波克夏去年繳給美國國稅局268億美元所得稅，是美國繳最多稅的公司，就連市值達到數兆美元的美國重量級科技公司也比不上。如果波克夏每20分鐘支付一張100萬美元支票，而且2024年366天（2024年是閏年）每天都這麼做，到了年底波克夏仍會欠聯邦政府一大筆稅。

巴菲特 捐款 波克夏 稅金 美國

延伸閱讀

股神巴菲特罕見談政治！年度股東信喊話川普3建議

波克夏上季獲利勁揚71% 持有現金水位創高

00878、00713、00919、0056、00929…第一季領息14萬！存股哥：主流的沒降息很多

三生肖有「大格局」天生適合創業！股神巴菲特又上榜

相關新聞

養出億萬富翁的父母怎麼教？比爾蓋茲：父親從不用情緒對付我

比爾·蓋茲（Bill Gates）在他最新出版的傳記回憶錄《原始碼》（Source Code）中，坦言自己曾給父母帶來「極大的困擾」。他甚至曾在心理諮商師面前說過：「我正在和父母開戰。」

罕給政府建言！巴菲特致波克夏股東信 現金不如股票、納稅情況等8要點一次看

有「股神」美譽的波克夏公司（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特，年度致波克夏股東信22日出爐，在美國總統...

印度電氣業大展「6台企參與」 台達推智能製造方案助節能減碳

印度電氣業大展ELECRAMA昨天登場，展會重點包括永續發展、創新、自動化，共有6家台灣企業參展，其中，台達電子推出協助...

豐田打造科技城「Woven City」 測試移動服務能力計畫

日本汽車製造商豐田（Toyota）計劃在鄰近富士山的靜岡縣裾野市打造名為Woven City的科技城，以測試機器人、人工...

菲律賓打擊非法金融有成 從全球洗錢灰名單除名

菲律賓22日讚揚國際組織「防制洗錢金融行動小組」日前將其從他們的「灰名單」移除。列入名單的國家會在洗錢和恐怖主義金融方面...

波克夏去年繳稅268億元 平均每20分鐘交出100萬元

「股神」巴菲特22日發表波克夏公司(berkshire hathaway)今年度財報及致股東信。財報顯示，波克夏2024...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。