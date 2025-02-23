養出億萬富翁的父母怎麼教？比爾蓋茲：父親從不用情緒對付我

摘要 1.比爾蓋茲的父親採用「愛與邏輯」教養法，強調為孩子設立明確界限，保持冷靜應對孩子的不當行為。 2.這套教養方式在孩子出問題時不會急著救援，而會讓孩子自己面對問題、承擔後果，藉此培養自律和解決問題的能力。 3.蓋茲的父母在嚴格要求他之餘，也給他探索自由的空間，接納並推動他天性的發展。後來，這一套教育方式也被蓋茲用在自己的孩子身上。

比爾·蓋茲（Bill Gates）在他最新出版的傳記回憶錄《原始碼》（Source Code）中，坦言自己曾給父母帶來「極大的困擾」。他甚至曾在心理諮商師面前說過：「我正在和父母開戰。」

「愛與邏輯」幫助孩子養出態度和能力

「在我的印象中，父親讓我感覺這個世界是他能掌控的地方。」蓋茲回憶道。他的父親威廉·蓋茲（William Gates Sr.）是一位知名律師，他深信「愛與邏輯」（Love and Logic）的育兒理念。

這是一個在1970年代開始流行的教養方式，其核心在於：父母要為孩子「設立明確界限」，但不使用威脅或反覆警告的方式；同時，即使孩子行為不當，也要先以同理心理解，再處理他們的不當行為。

更重要的是，要讓孩子自己解決問題，而不是替他們處理。「愛與邏輯」教養法強調，當孩子面臨困境時，父母的角色是協助者而非救援者。比如說，當孩子忘了帶午餐時，父母不應該急著跑到學校去挽救局面，而是平靜的表達同理：「哦，這真的很令人困擾。但我想你下次一定不會再忘記的。」讓孩子有機會從中學習。

當我們允許孩子做出決定、承受得起錯誤，並體驗自然或合乎邏輯的後果時，愛與邏輯中的「邏輯」就會發生。在充滿關懷的環境中，承擔正常後果的孩子，更有可能發展出更高程度的自律和解決問題的能力。

這正是威廉·蓋茲在教養上所堅持的理念。蓋茲回憶，即使面對一個常把自己關在房間裡、對著想叫他出來的母親大聲吼叫的兒子，他的父親始終保持冷靜。

「他從不慌張，」他說，「即使在我表現得極其不合作時，他也從不用情緒來對付我。」簡言之，威廉·蓋茲信奉的教養原則是：規則要明確，執行要冷靜，結果要可預期。

允許孩子自由探索、提出問題

「他們接納我的天性，並推動它向前發展。」蓋茲表示，他的父母給了他探索興趣的自由，並允許他花時間閱讀或和朋友遠足。在成長過程中，父母總是鼓勵他的好奇心，尊重他的興趣，並稱讚他提出有深度的問題。

他的母親瑪麗·馬克斯威爾·蓋茲（Mary Maxwell Gates）則是一位老師，與父親不同，她較容易「激動」，特別是當他表現不好或在學校成績欠佳時。但蓋茲表示，正是這種特質激發了他想要成功的動力。「這是我和母親關係中的某種特質，我真的很想成功，甚至不想讓她有失望的機會。」他說。

這樣的教育理念，也被蓋茲沿用在教育自己的3個孩子身上，他甚至在2016年將《用愛與邏輯教養孩子》列為自己最喜愛的10本書之一，稱這本書「在化解父母與孩子之間無可避免的衝突時，給了我們無價的指引。」

資料來源：CNBC、Fortune、LoveandLogic

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