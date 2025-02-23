日英經濟2加2會談擬3月7日東京登場 確認推動自由貿易

中央社／ 東京23日綜合外電報導
日本外務大臣岩屋毅。(路透)
日本外務大臣岩屋毅。(路透)

日本與英國首場外交與經濟部長會議，也就是所謂的經濟版「2加2會談」，已知兩國政府正以3月7日在日本東京舉行為方向展開協調，預料會中將確認推動自由且公正的貿易。

日本放送協會（NHK）報導，2024年11月舉行的日英領袖會談上，雙方達成新設置經濟版「2加2會談」框架的共識。

這是日本首度跟美國以外的國家設置經濟版「2加2會談」框架，目前已知日英雙方與會閣員為日本外務大臣岩屋毅、日本經濟產業大臣武藤容治、英國外交大臣拉米（David Lammy），及英國商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）。

目前推測日英雙方面對美國總統川普祭出高關稅措施、提高各國對貿易保護主義警戒的情況下，將基於英國去年加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），在這場會議上確認推動自由且公正的貿易。

另外，日英雙方也將針對強化半導體與礦產資源供應鏈，及跟全球南方國家合作等事項交換意見。

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