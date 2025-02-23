快訊

經典賽今對戰尼加拉瓜！ 蔣萬安大玩諧音梗：猛刮刮樂「瓜」不中

小資快看！YouTube會員便宜新訂閱方案來了 「Premium Lite」無廣告新選擇

教宗方濟各病危！梵蒂岡：過去24小時惡化 需輸氧氣血液

紐時：咖啡豆價格創半世紀新高 小農仍難獲利

中央社／ 紐約22日專電
「紐約時報」報導，咖啡豆價格創下半世紀來的新高，但咖啡屬生活必需品，消費者無視價格變動仍會掏腰包。（路透）
「紐約時報」報導，咖啡豆價格創下半世紀來的新高，但咖啡屬生活必需品，消費者無視價格變動仍會掏腰包。（路透）

紐約時報」報導，咖啡豆價格創下半世紀來的新高，但咖啡屬生活必需品，消費者無視價格變動仍會掏腰包。大型中盤商是咖啡經濟的主要受益者，對中南美洲、非洲與亞洲小農而言，飛漲的價格無法改變市場欠缺公平性。

美味、提神的咖啡已成每日生活必須品，由於氣候變遷，全球咖啡產地出現不規則降雨與乾旱，疫情後運費大幅提高，肥料與勞工價格上升，關稅戰等因素，阿拉比卡（Arabica）咖啡豆期貨價格衝上新高。

紐約時報（New York Times）報導，咖啡豆價格已創下50年來最高紀錄，但咖啡農並未因此受益。氣候變遷是這波價格高漲的主要因素，但中南美洲的咖啡小農憂心是否能因應咖啡價格變化帶來的消費型態改變。

非營利機構「世界咖啡研究」（World CoffeeResearch）指出，全球60%的咖啡豆由約1250萬人在小於50英畝的中小型農場種植產出，當中44%的小型咖啡農工生活在世界銀行的貧窮水平線下。

風行全球的咖啡文化來自歐美殖民歷史，帝國在拉美、非洲與亞洲取得原居民土地，使用奴工砍伐森林開墾農場，提供歐洲與北美高經濟發展地區的消費者。咖啡的歷史與經濟學中的供給、需求與價格息息相關，如今市場也是依相同原理運作。

咖啡公平交易是非營利機構長期關注的議題。由南美洲哥倫比亞到非洲肯亞種植產出的咖啡豆，運往富裕國家大型與小型精品烘焙業者。拉美的咖啡工人可能日收入僅有2美元（約新台幣66元），但在哥本哈根、杜拜與波士頓一杯卡布奇諾的價格超過2倍。

紐時指出，國際烘焙中盤商是消費者手中咖啡昂貴的主要因素。咖啡豆價格上漲，他們是主要獲利者，不是咖啡農。

咖啡是生活必需品，消費者對杯中飲品價格變化只能接受。

美國食品飲料業者JM斯馬克公司（J.M. Smucker）旗下的咖啡產品，去年8月至10月銷售額上升3%，獲利率為28%。公司高層向股票分析師指出，已成功將增加的成本轉至消費者。美國主要城市的研磨咖啡價格去年漲15%，達到每磅7美元（約新台幣231元），未來可能繼續上揚。

JM斯馬克公司執行長馬克．斯馬克（MarkSmucker）表示，眾所周知咖啡是可以輕易轉嫁成本的零售商品。雖然美國通膨仍明顯，但對公司季報感到欣慰。

國際交易商多以數個月或一年期的期貨合約提前購入咖啡豆，為避免未來價格下跌損失，業者多會額外購入短期合約對沖價格風險。不過近期咖啡豆飆漲，從巴西到尼加拉瓜都有出口商因此破產。此外，咖啡豆供應量持續減少，身價一路攀高，已造成業界嚴重問題。

咖啡種植需要水分、溫度與日照配合，暴雨、低溫、土壤與過度曝晒都會影響品質及產量。對世代務農的咖啡小農來說，歷史價格至今並未提高收入，嚴峻氣候與缺工等問題持續挑戰收成。

咖啡豆 消費者 紐約時報 通膨

延伸閱讀

整理包／狂賀中華隊經典資格賽首勝！「4大超商限時優惠」指定咖啡、飯糰、麵包、茶飲全都有

喝哪種飲料最容易讓人跑廁所？第一名居然不是咖啡或茶

「不是好事」川普揮刀大砍USAID 數百萬拉美人恐受影響

繼巴拿馬後…陸學者：川普下個涉陸目標是秘魯錢凱港

相關新聞

紐時：咖啡豆價格創半世紀新高 小農仍難獲利

「紐約時報」報導，咖啡豆價格創下半世紀來的新高，但咖啡屬生活必需品，消費者無視價格變動仍會掏腰包。大型中盤商是咖啡經濟的...

美科技股大跌 後市看輝達財報

美國股市上周五大跌，在大型科技股拖累之下，創下今年表現最差的一日。從消費者信心到房屋，乃至於服務類的經濟數據，都讓投資人...

經濟數據不妙投資人不安…美股大跌 輝達財報聚焦

美國股市上周五（21日）大跌，在大型科技股拖累下，為今年表現最差的一日。從消費者信心到房屋、乃至服務類的經濟數據，都讓投...

美債大漲 避險資金湧入

美國經濟壞消息頻傳觸發警鈴大響，美股和油價大跌，資金爭先恐後遁入債市避險，激勵美國公債價格21日大漲，10年期殖利率一度...

川普：蘋果墨國製造 將遷回美國

美國總統川普透露，蘋果執行長庫克（Tim Cook）上周與他會面時說，計劃將製造業務從墨西哥遷回美國。

幣圈最大竊案…交易平台Bybit 15億美元加密幣遭劫

加密幣市場上周五（21日）先是歡天喜地慶祝交易平台Coinbase就要擺脫美國證管會的官司糾纏，高興不到三小時，卻傳來另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。