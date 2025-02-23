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中東局勢回穩 油價急跌…市場關注俄烏後續對市場影響

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
隨著中東局勢漸趨平穩，油市的風險溢價消退，國際原油價格21日急跌逾2美元，周線也收黑。 (美聯社)
隨著中東局勢漸趨平穩，油市的風險溢價消退，國際原油價格21日急跌逾2美元，周線也收黑。 (美聯社)

隨著中東局勢漸趨平穩，油市的風險溢價消退，國際原油價格21日急跌逾2美元，周線也收黑。市場也聚焦俄烏可能和談對油市後續的影響。

路透報導，布蘭特原油4月期貨21日挫跌2.05美元或2.7%，收每桶74.43美元，西德州中級原油4月期貨跌近2.9%，收報70.4美元；這兩大原油期貨一周來分別下跌0.4%與0.5%。

Again資本公司合夥人基爾多夫說，隨著加薩走廊停火，中東局勢相對平穩，已降低油市風險。

分析師表示，在21日稍晚，媒體報導，武漢病毒研究所的研究員在蝙蝠身上發現新的冠狀病毒，消息一出，拖累國際油價下跌約2美元。

在以色列證實一具收到的遺體確實為被哈瑪斯俘虜的人質後，哈瑪斯在22日釋放六名人質，換取以國釋放數百名巴勒斯坦囚犯。

投資人也持續關注美國原油庫存增加，美國能源資訊局（EIA）表示，煉油廠進行歲修，進而降低原油加工量。另外，能源服務公司貝克休斯的數據顯示，在止於2月21日當周，美國活躍油氣井的數量增加四座至592座，為連續四周增加，並攀抵去年6月來最高水準。這是一項衡量未來原油產量的指標。

在俄烏戰爭方面，俄羅斯表示，在烏克蘭無人機襲擊一座泵浦站後，哈薩克原油輸出主要管道裏海石油管線的流量，在18日銳減30%–40%。不過，產業消息人士說，即便管道遭破壞，哈薩克的原油仍創下歷史新高，但原因不得而知。

在上周，烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普的關係惡化，澤倫斯基抨擊美、俄在基輔當局不在場的情況下，協商和平協議。川普則抨擊烏克蘭是挑起戰事的禍首，加深雙方嫌隙。

Again資本公司的基爾多夫表示，川普持續抨擊烏克蘭當局，油市因此認為，美方有可能放寬對俄國的制裁，俄國的原油供應可望重返油市。

不過，在與美國代表團會面後，澤倫斯基20日表示，已準備好與美國談成強而有力的投資與國安協議。美國國家安全顧問沃茲說，烏克蘭將在「非常近期內」，與華府簽署關鍵的礦產開採協議。

川普 烏克蘭 美國

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