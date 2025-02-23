特斯拉召回美37萬輛車

特斯拉21日宣布，由於輔助動力轉向的功能有問題，要在美國召回37.6萬輛車。同一天，叫車平台Uber表示，特斯拉規劃中的自駕計程車（robotaxi）並不準備提供給Uber。特斯拉股價21日挫跌4.68%，報337.80美元。

特斯拉說，輔助動力轉向的功能失常時，尤其是在低速狀態下，車輛會變得更難控制方向，提高撞車的風險。一年多前有特斯拉車主提報動力轉向系統會出現故障，其中有些人說，方向盤轉不動，有些人則是反映需要更用力才轉得動。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）因而展開調查。

根據特斯拉先前送交NHTSA的文件，使用較舊版軟體的車，有可能因電壓控制問題，出現輔助轉向功能故障。去年10月特斯拉先在雲端提供軟體更新，直到上周才終於召回車輛。

關於特斯拉自駕計程車的規畫，由Uber執行長庫斯洛沙希在彭博電視的訪談，發現特斯拉準備要自己做。他說，他和特斯拉執行長馬斯克談過，是否可在Uber平台上提供特斯拉robotaxi，了解到他們要自成體系。所以，至少在德州的奧斯汀，特斯拉robotaxi推出後，會與Uber和Google母公司Alphabet旗下的Waymo一起競爭。