經濟數據不妙投資人不安…美股大跌 輝達財報聚焦

美國股市上周五（21日）大跌，在大型科技股拖累下，為今年表現最差的一日。從消費者信心到房屋、乃至服務類的經濟數據，都讓投資人不安。輝達（NVIDIA）本周公布財報，勢將左右科技股接下來走勢，而1月個人消費支出（PCE）物價也將牽動聯準會（Fed）不急於降息的立場。

道瓊工業指數上周五大跌748點，和標普500指數均下跌多達1.7%，那斯達克指數重挫2.2%。一周下來，上周兩度刷新歷史高點的標普500指數轉而下跌1.7%，道瓊和那斯達克各跌2.5%。

對經濟景氣敏感的費城半導體指數上周五大跌3.3%，台積電ADR下跌0.9%，周線各跌0.5%和2.8%。

密西根大學2月消費者信心指數終值為64.7，低於經濟專家原估67.5，且較1月下滑10%。指數中五個指標全都下滑。標普全球（S&P Global）調查則顯示，2月美國服務業景氣出現兩年多來首見萎縮；製造商則指出，由於關稅引發的價格上漲和薪資壓力，投入成本大幅上升。此外，1月中古房屋銷售數據也低於預期。

Truist顧問服務公司聯席投資長勒納（Keith Lerner）指出，美股價位已高，種種利空加總，就足以引發「些微震盪」。在AlphaSimplex集團策略師卡明斯基（Katy Kaminski）認為，上周五看來就是「典型的避險日」。

輝達財報和PCE數據，將確立美股接下來走向。投資人期待輝達台北時間周四清晨公布財報時，能重新點燃人工智慧（AI）交易熱潮。輝達股價今年僅上漲4%。

據倫敦證交所集團（LSEG）調查，拜營收成長72%所賜，輝達上季度獲利估計達208.9億美元。

Allspring成長型股票團隊主管史密斯說：「市場對輝達股價心存疑慮。不論情況如何，我都不會對市場出現輪動或大幅波動的反應感到意外。」

周五將公布的PCE，將是Fed在3月18至19日會議前最後一次檢視通膨指標，結果將影響市場對利率走向的預期。