美科技股大跌 後市看輝達財報

美國股市上周五大跌，在大型科技股拖累之下，創下今年表現最差的一日。從消費者信心到房屋，乃至於服務類的經濟數據，都讓投資人不安。輝達本周公布財報，勢將左右科技股接下來走勢，而一月個人消費支出（ＰＣＥ）物價，也將牽動聯準會（Ｆｅｄ）不急於降息的立場。

道瓊工業指數周五大跌七四八點六三點，和標普五百指數均下跌多達百分之一點七，那斯達克綜合指數重挫百分之二點二。一周下來，上周才兩度刷新歷史新高的標普五百指數轉而下跌百分之一點七，道瓊和那斯達克各跌百分之二點五，對經濟景氣敏感的費城半導體指數周五大跌百分之三點三。

密西根大學二月消費者信心指數終值為六十四點七，低於經濟專家原估六十七點五，且較一月下滑百分之十，指數中五個指標全都下滑。標普全球（S&P Global）備受關注的調查則顯示，二月美國服務業景氣出現兩年多來首見萎縮；製造商則指出，由於關稅引發的價格上漲和薪資壓力，投入成本大幅上升。此外，一月中古房屋銷售數據也低於預期。

Truist顧問服務公司聯席投資長勒納（Keith Lerner）指出，美股價位已高，種種利空足以引發「些微震盪」。在AlphaSimplex集團策略師卡明斯基（Katy Kaminski）認為，周五看來就是「典型的避險日」。

輝達財報和ＰＣＥ數據，將足以確立美股接下來走向。投資人無不寄望輝達台北時間周四清晨公布財報時，能重新點燃人工智慧（ＡＩ）交易熱潮。輝達股價今年僅上漲百分之四，而去前年各飆漲百分之一百七十和百分之二百，為標普五百指數漲勢提供重要支撐。