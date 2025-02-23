美債大漲 避險資金湧入

美國經濟壞消息頻傳觸發警鈴大響，美股和油價大跌，資金爭先恐後遁入債市避險，激勵美國公債價格21日大漲，10年期殖利率一度重摔10個基點。分析師指出，經濟轉壞可能強化聯準會（Fed）降息展望，促使交易員趁機鎖住高殖利率。

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率21日走低7.2個基點至4.192%，寫1月27日來最大單日降幅，全周殖利率共走低6.6個基點，連續第二周走低。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01個百分點。

10年期公債殖利率同步走低8個基點至4.419%，觸及去年12月中來低點；下午盤一度暴跌10個基點，與美股猛烈的跌勢相呼應。一周來殖利率下滑5.7個基點，過去六周來有五周周線走低。30年期殖利率滑落7個基點至4.667%，一周來跌掉2.9個基點。一連串數據出籠加深美國經濟惡化顧慮，股市賣壓變本加厲，促使資金湧入債市避風港。

悲觀情緒從企業蔓延至消費大眾。密西根大學2月消費者信心指數降幅也比預期大，且消費者對未來一年的通膨預期竄升，凸顯美國消費者擔心關稅推升通膨的風暴山雨欲來。