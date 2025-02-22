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怎麼囤現金？股神「2原因」荷包滿滿 波克夏上季達3,342億美元

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
截至2024年底，波克夏現金和約當現金總額升至3,342億美元，比9月底的3,252億美元進一步升高，再度刷新紀錄。圖／路透
截至2024年底，波克夏現金和約當現金總額升至3,342億美元，比9月底的3,252億美元進一步升高，再度刷新紀錄。圖／路透

波克夏公司持有的現金和短期公債合計價值，在去年第3季突破3,000億美元，上季更達到3,342億美元，攀抵1998年有數據以來的最高點。

波克夏的現金來自旗下營利事業，包含鐵路、應用事業、糖果等，也來自其投資。波克夏近來連續九個有公布報告的季度，均淨賣出股票。

密切觀察波克夏的人認為，那些被波克夏視為潛在投資標的、在巴菲特了解的產業裡的高品質大企業股價，已超越該公司認定值得投資的高度。

波克夏近來大量出清蘋果公司持股，是導致該公司現金快速累積的原因之一。蘋果近年股價遠高於波克夏在2016-2018年開始建立部位時的水準。根據FactSet，2023年底以來，波克夏已連續四季大砍蘋果持股，從6%減至2%。

還有一個原因是，波克夏慢慢地不再買回庫藏股。去年第3季是該公司好幾年來，首次未買回任何庫藏股的季度。去年第4季（上季）也未回購股票。

此外，波克夏持有的大筆現金本身也在錢滾錢。波克夏去年1-9月來自利息與其他投資收益和保險業務的收入，就有80億美元；股息收益也有38億美元。

利息 巴菲特 波克夏

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