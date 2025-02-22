比特幣剛起漲！女股神喊話「等2把鑰匙」 有望開啟加密幣黃金時代

自從2024年底比特幣價格漲破10萬美元大關以來，行情大致呈現盤向橫整格局。有「女股神」之稱的方舟投資公司執行長伍德（Cathie Wood）表示，她樂見這種情況，並預期兩股順風一旦吹起，加密幣將迎來黃金時代。

道瓊社報導，伍德出席21日一場線上座談會時表示，比特幣價格近來橫盤是「極為健康」的現象。她說：「我們不樂見行情一路扶搖直上不回頭，我們樂見一道憂慮牆。」

伍德長期看多比特幣後市，之前曾預言這種加密幣的價格上看150萬美元。她在座談會中指出，比特幣已演變成一種前景光明的新資產，投資組合經理人必須善盡職責加以理解，目前機構投資人擁抱比特幣仍處於「初期階段」。

她說：「就比特幣價格上漲階段而言，發行上限2,100萬個單位，現在走到將近2,000萬了，而機構投資人才剛開始參與。」

伍德指出，多重利多因素使比特幣持續看漲。美國總統川普表示將建立比特幣儲備，可望進一步提高接受度；監管大環境放寬，例如美國證管會（SEC）同意對Coinbase撤告，這將移除一大不確定性，讓數位資產「巨量的創新」得以解放。

此外，投資加密幣的管道也與日俱增，比特幣ETF的推出適時迎合投資人對加密幣「積壓已久的需求」。接下來，若能建立起以比特幣ETF為中心的生態系，包括芝加哥選擇權交易所（CBOE）本月中宣布推出的比特幣ETF指數選擇權，將進一步增強比特幣上漲動能。

伍德樂觀預期，川普2.0政策可望揭開「美國加密幣黃金時代」，就待兩股順風吹起，即水到渠成。