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幣圈史上最大竊案！近15億美元加密幣遭劫 駭客1招突襲攻擊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
幣圈21日遭遇史上最大駭客劫盜案。圖／路透
幣圈21日遭遇史上最大駭客劫盜案。圖／路透

加幣貨幣市場周五（21日）先是歡天喜地慶祝交易平台Coinbase就要擺脫美國證管會的官司糾纏，但高興不到三小時，卻傳來另一個交易平台Bybit遭遇分析師所稱的「史上最大幣圈竊案」，近15億美元價值的加密幣被駭客劫走。

美國最大數位資產交易平台Coinbase周五一大早宣布，川普新政府的美國證管會（SEC）已經準備撤回對公司的控告。原先證管會提告，指控Coinbase經營未經註冊的交易、仲介、交割平台。Coinbase股價因而在盤前大漲近6%，也推升最大加密幣比特幣在兩周多後，首次向10萬美元關卡進攻，第二大加密幣乙太幣也跳漲逾4%。

然而，沒多久後，幣圈機警的觀察家發現，總部在杜拜的Bybit交易所，出現異常的乙太幣提領。Bybit平均每日的交易量超過360億美元，是全球最大的加密幣交易所之一。

Bybit很快證實，駭客控制了Bybit發出的特定乙太幣冷錢包，將其中所有的乙太幣轉往未知地址，價值約15億美元。儘管Bybit執行長Ben Zhou馬上在社群平台X上開直播，向20萬名觀眾掛保證，強調投資人的錢安全無虞、公司仍開放提領，依舊抵擋不了洪水般的擠提。

美國不能用Bybit，但Coinbase難以避免被Bybit掀起的風暴掃到。周五美股收盤時，Coinbase股價重挫8.27%，報235.38美元，這是去年11月以來的最低點。比特幣自當日高點下跌5%至9.5萬美元以下，這次Bybit遭駭的主角乙太幣跌幅8%。更小的競爭幣（Altcoin，或譯替代幣，指比特幣以外的加密幣）跌得更慘，例如狗狗幣，單日就重摔了10%。

比特幣 美國 駭客

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